Evo koja hrvatska tvrtka je uspjela vratiti naše inženjere iz Švicarske i Teksasa

Biznis lideri o poslovima budućnosti: Gideon Brothers, Photomat, Microsoft i A1 otkrivaju kako je kriza ubrzala prihvaćanje tehnologije za barem pet godina

<p>Uslijed krize potaknute Covidom-19, koja je učenje i posao preko noći preselila na internet, hrvatsku aplikaciju <strong>Photomath </strong>mjesečno otvara 28 milijuna korisnika, čime je postala jedna od najpopularnijih edukacijskih aplikacija na svijetu.</p><p>"<em>U posljednja tri mjeseca uočili smo izniman rast. Doći do brojke od 28 milijuna ljudi, razina je koju je teško i pojmiti. Ova je kriza prihvaćanje tehnologija u nekim sektorima pogurala pet do deset godina naprijed. Tehnološko-edukacijski sektor jedan je od onih koji su time, zapravo, i jako puno dobili.</em>", otkriva <strong>Damir Sabol</strong>, osnivač tvrtki <strong>Photomath</strong> i <strong>Microblink</strong>.</p><p><strong>Microblink </strong>je, otkriva Sabol, jednako uspješan usred krize, a trenutno rade na razvoju prepoznavanja osobnih dokumenata i prijave korisnika na daljinu, što je također značajan poslovni trend.</p><p>Četvrta industrijska revolucija, demografske promjene i starenje stanovništva, ulazak generacije Z u radnu snagu te transformacije industrija i promjena potreba potrošača uslijed smjene generacija utjecali su na stvaranje milijuna novih poslova (WEF, Jobs od Tomorrow, 2020.). Iako će se tek vidjeti pravi utjecaj aktualne krize na tržište rada, <strong>87 posto menadžera već je suočeno ili očekuje manjak vještina kod postojećih radnika</strong>. Koronakriza je taj problem dodatno produbila jer se veliki broj radnika morao brzo prilagoditi novim uvjetima rada, a nisu im se svi uspjeli prilagoditi (McKinsey, 2020.). Koji su poslovi i vještine budućnosti? Prvi put u Hrvatskoj lideri biznisa i stručnjaci u videoserijalu "<strong>A1 Leadership Talks</strong>" otkrivaju nova pravila posla.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO</p><p><strong>Gideon Brothers</strong>, iza koje kao suosnivač i CEO stoji <strong>Matija Kopić</strong>, također se uspješno nosi sa svim izazovima usred krize. Nedavno su prvi put, u skladištu u Poljskoj, instalirali robota putem videolinka.</p><p>"<em>Mislili smo da će se to dogoditi za pet godina, a bili smo prisiljeni to napraviti sada i sve je odlično funkcioniralo. Koronakriza je, definitivno, promijenila puno toga i u jednom svijetu koji je već jako duboko zagazio u četvrtu industrijsku revoluciju. Danas, s odmakom od nekoliko mjeseci, čini mi se da se ta evolucija ubrzava, barem u našem sektoru i na svjetskom tržištu tehnologije automatizacije</em>", zaključuje Matija Kopić.</p><h2>Učenje nikad ne staje</h2><p>"<em>Prije nekoliko godina započeli smo veliku transformaciju Microsofta prepoznavši potrebe tržišta s ulaskom u četvrtu industrijsku revoluciju. Jedan dio transformacije odnosi se na poslovni dio u kojem smo definirali novu misiju, strateški smjer i ciljeve. Drugi dio transformacije je podrazumijevao preoblikovanje organizacijske kulture, unutar koje smo definirali koja radna mjesta i vještine su nam potrebne da bismo podržali transformaciju poslovanja. Danas imamo mnogo novih funkcija i radnih mjesta, kojih prije tri godine u Microsoftu nije bilo, kao što su primjerice Industry lideri za industrijske vertikale. Definirali smo cjelokupni plan novih uloga i funkcija, te vještine koje naši ljudi moraju posjedovati"</em>, pojašnjava <strong>Tatjana Skoko</strong>, direktorica Microsofta Hrvatska.</p><p><strong>Tomislav Makar</strong>, <strong>glavni direktor A1 za tehniku</strong>, iznio je svoj primjer: posao kojim se počeo baviti 2000. godine danas više ne postoji. "<em>Tradicionalno smo imali jednu do dvije edukacije godišnje, a danas ih trebamo pet do sedam. Pitanje je kako da svaki zaposlenik usvoji način razmišljanja prema kojem je potrebno stalno učiti kako bi bio u trendu jer su znanja ključna za komparativnu prednost na tržištu</em>", ističe Makar.</p><p>"<em>Naš bi posao trebao biti ljude pokušati naučiti da sami poduzimaju inicijative. Pristup se svake godine mijenja i to je nešto što svi moramo naučiti. Oni koji danas dolaze na tržište rada moraju znati da je to dio njihova posla. Oni moraju uložiti u praćenje promjena, korištenje novih alata i eksperimentiranje jer će im to omogućiti napredovanje. Trebaš imati temeljna znanja, imati pristup rješavanju problema i upornost</em>", kaže Damir Sabol.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO</p><p><strong>Tatjana Skoko iz Microsofta</strong> ističe da u toj globalnoj kompaniji imaju kulturu kontinuiranog učenja koja se primjenjuje na sve zaposlene. "<em>Njegujemo koncept mentaliteta rasta ("growth mindset"). Smatramo da sposobnosti ljudi nisu fiksirane i mi ih svakodnevno razvijamo i učimo. Stoga je važno da kontinuirano usvajamo nova znanja. Od prvog dana dolaska u Microsoft, čovjek uči, definira svoj razvojni i profesionalni plan i cijeli niz resursa ima na raspolaganju, poput mentora. Važno je da apsolutni svi zaposlenici imaju svoj osobni razvojni plan</em>", objašnjava Tatjana</p><p>Hrvatski lideri biznisa poručuju da u Hrvatskoj postoje stručnjaci za koje se bore najbolje globalne tvrtke. "<em>Imamo primjere na kojima se vidi da iz Hrvatske radimo svjetski relevantne proizvode. Može se to. A utemeljeno je na vrhunskim znanjima i ljudima koji su stasali u Hrvatskoj. Često kažem da smo to mogli napraviti upravo zato što smo u Hrvatskoj. Čini mi se da bi takav tim teže stvorili u San Franciscu ili Londonu</em>.", zaključuje Damir Sabol.</p><h2>U Hrvatskoj rade globalna rješenja</h2><p>"<em>U području R&D-ja; često pomičemo granice na globalnoj razini. Nas netko drugi ne može educirati jer se bavimo rubnim stvarima. Mi smo bili ti koji smo nešto od toga prvi testirali i eksperimentirali na globalnoj razini. Ovdje, u Hrvatskoj, trebamo raditi na tome da budemo izvor znanja, tehnologija i vještina koje ćemo ponuditi svijetu. Moramo početi više vjerovati u to da ovdje možemo rješavati teške probleme koji muče cijeli svijet</em>", ističe Matija Kopić.</p><p>"<em>Ponosan sam na naše stručnjake koji rade na najmodernijim tehnologijama koje trenutno postoje u svijetu i zaista mogu konkurentno raditi bilo gdje u svijetu. Moramo se potruditi da ti ljudi ostanu ovdje. To nije jednostavno. Digitalnu transformaciju žele svi jer su kompanije svjesne da bez toga neće biti konkurentne i ti su stručnjaci vrlo traženi</em>", kaže <strong>Tomislav Makar</strong>.</p>