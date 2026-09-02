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FISKALIZIRANI RAČUNI

Fiskalizacija u kolovozu porasla za 17 posto – vrijednost računa

Piše HINA,
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Evo koliko smo potrošili u kolovozu: Iznos veći za gotovo milijardu eura nego lani
Rijeka: Po?ela primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu s gotovinom | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Vrijednost fiskaliziranih računa u kolovozu ove godine značajno je porasla, a prema podacima Porezne uprave, trgovina i ugostiteljstvo prednjače u rastu.

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije u kolovozu ove godine vrijednost fiskaliziranih računa iznosila je 6,56 milijardi eura, što je 17 posto ili 955,3 milijuna eura više no u istom mjesecu prošle godine kad je vrijednost svih fiskaliziranih računa iznosila 5,6 milijardi eura, podaci su Porezne uprave.

Kada se promatra broj računa, u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2026. u svim djelatnostima ih je izdano 274,6 milijuna, što je porast od 8,9 milijuna ili 3,3 posto u odnosu na isti mjesec lani.

U najvažnijoj djelatnosti u sustavu fiskalizacije - trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala, broj računa je porastao za 2,6 posto ili 4,25 milijuna, a vrijednost za 7,8 posto ili 258,1 milijun eura. U kolovozu u trgovini je tako fiskalizirano 169,9 milijuna računa, čiji je ukupni iznos dosegnuo 3,56 milijardi eura.

U ugostiteljstvu i turizmu odnosno djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, fiskaliziranih računa je bilo 65,7 milijuna ili šest posto više, a njihova vrijednost porasla je za 164,5 milijuna eura ili 10,3 posto, na 1,8 milijardi eura, podaci su iz izvještajnog sustava fiskalizacije Porezne uprave.

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