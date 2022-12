Paket jednokratne pomoći: Evo tko će sve i koliko novca dobiti

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila još jedan paket jednokratne pomoći umirovljenicima i najugroženijima zbog otežanih uvjeta života u ovoj krizi kojoj se ne nazire kraj.

- Cilj je da određene uštede koje su napravljene u proračunu sada preusmjerimo onim ciljnim skupinama kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo su mjere koje imaju svoj socijalni karakter, koje ponovno obuhvaćaju umirovljenike s nižim mirovinskim primanjima, osobe s invaliditetom, nezaposlene, sve korisnike sustava socijalne skrbi, kao i korisnike doplatka za djecu. Dakle, obuhvatit ćemo gotovo milijun naših sugrađana, a bit će isplaćeno 700 milijuna kuna - rekao je premijer Andrej Plenković.

Još jednu jednokratnu pomoć tako će dobiti gotovo 700.000 umirovljenika koji primaju mirovinu do 4360 kuna, nezaposleni, korisnici minimalne zajamčene naknade, osobne invalidnine, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni branitelji, kao i 125.000 korisnika doplatka za djecu.

- To je gotovo 250.000 djece, za što izdvajamo preko 70 milijuna kuna - dodao je premijer.

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić naglasio je kako je ovo četvrti put u manje od dvije godine da Vlada reagira s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova života.

- Predlaže se isplata jednokratne pomoći korisnicima mirovina ostvarenih u RH, kao i u inozemstvu, a koji imaju prebivalište u RH, nisu zaposleni i čija ukupna mjesečna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 4360 kuna. Iznos jednokratnog primanja ovisan je o visini mirovinskih primanja i utvrđuje se u rasponu od 1200 do 400 kuna - rekao je.

Dakle, oni koji primaju mirovinu do 1850 dobit će jednokratno i najviše - 1200 kuna, oni s mirovinom od 1850 do 2350 kuna dobit će 900, umirovljenici s mirovinom do 3350 kuna će dobiti 600, a oni čija je mirovina do 4360 će dobiti 400 kuna.

Korisnici sustava socijalne skrbi dobit će 1000 kuna. A iznos za one koji primaju doplatak za djecu ili su u postupku rješavanja doplatka za dijete te im postupak bude riješen do 31. prosinca, ovisi o broju djece. Pa će tako za jedno dijete 1 dijete dobiti 300,za dvoje 500, za troje 700, četvero 900, a pet i više djece 1100 kuna.

A jednokratnu pomoć dobit će i stradali u potresu, koji su i dalje u privremenom smještaju na potresom stradalim područjima, a uz to će im se produžiti i do lipnja otpis potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju, korištenje autoceste Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine, besplatni prijevoz vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko- moslavačke županije, kao i otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe.

Naime, Vlada dodjeljuje Sisačko-moslavačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu 15 milijuna kuna za pomoć osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu, uključujući u zamjenskom smještaju, privremenom smještaju u mobilnim stambenim jedinicama, odnosno kontejnerima ili kontejnerskim naseljima ili kolektivnom smještaju u organizaciji lokalne samouprave pogođenom potresom.

Sisačko-moslavačka županija dobit će 12 milijuna i 680.000 kuna, Krapinsko-zagorska 150.000, Karlovačka 20.000, Zagrebačka 150.000 te Grad Zagreb dva milijuna kuna.

- Županije i Grad Zagreb su dužni izvršiti isplatu jednokratne novčane pomoći najkasnije do 30. prosinca 2022. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći ostvarit će osobe koje su na dan 1. prosinca 2022. bile u statusu korisnika smještaja navedenog u ovoj odluci i to u visini od 2000 kuna po osobi, a najviše do iznosa od 10.000 kuna po kućanstvu - stoji u odluci Vlade.

