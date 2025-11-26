Evo što čitatelji misle o prijetnji Thompsona: 'Jesu li sad na redu plinske boce? Zvuči poznato?'

Marko Perković Thompson jučer je zaprijetio zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću radikalnim mjerama, nakon što mu je zabranjen koncert 28. prosinca u Areni Zagreb. Thompson ima koncert 27. prosinca, tražio je i dodatan termin dan kasnije, ali Grad mu to nije odobrio, nastavno na odluku Gradske skupštine koja je zabranila pozdrav 'Za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba. Pjevač je nakon toga stranku Možemo nazvao sektom, a Tomašević mu je odgovorio da se neće spuštati na tu razinu i da koncerta 28. prosinca neće biti.

Thompson je nakon toga otvoreno zaprijetio radikalnim mjerama, iako nije naveo kakve bi to mjere bile. Ispod teksta u kojem je objavljeno da pjevač prijeti radikalnim mjerama je gotovo 400 komentara. Mnogi čitatelji su ogorčeni ovakvim prijetnjama.

Prenosimo neke od komentara.

- Svima su puna usta da su se borili za pravni poredak i demokraciju pa ja pitam stanovitog gospodina je li se borio i za korupciju i kriminal koji gledamo svaki dan?!

- Ovo je postalo dno dna… Ovaj lik ne može dobiti dozvolu za nastup ni u jednoj državi EU osim u ovom Hrvatistanu - je li vam to, ljudi, dovoljno? Da može, već bi odavno držao koncerte dijaspori diljem Europe. Njegovo jedino tržište je Hrvatska. Podrška Tomaševiću.

- Za šta je to ovaj spreman?! Država ukida financiranje skupih lijekova o kojima ovise tisuće ljudi. Dopunsko zdravstveno poskupljuje 62%. Na zdravstvene pregled e se čeka po godinu dana. Penzići nemaju za kruh.

- Thompson otvoreno prijeti a poziva se na pravnu državu kojoj je utajio porez.

- Puna podrška Tomaševiću. ZDS treba zabraniti i nema nikakve dvostruke konotacije. To u Njemačkoj i Austriji npr ne prolazi.

- Tko je ovome dao pravo da prijeti i još poziva veterane na "radikalnije mjere"? Što...? Da idu u boj za njegove osobne interese? Jesu li na redu plinske boce? Does it ring a bell? Sad je sve jasnije pa i to tko ovo kuha.

- To je kao da ti dođe gost u tvoju kuću i određuje ti pravila. No indikativno je to što Thompson prijetnjom pokazuje i svoju nasilničku stranu. Za nagradu ja bih mu otkazao i ovaj koncert, neka pjeva poskocima.



