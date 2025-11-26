Obavijesti

SUKOB S TOMAŠEVIĆEM

Evo što čitatelji misle o prijetnji Thompsona: 'Jesu li sad na redu plinske boce? Zvuči poznato?'

Za što je ovaj spreman? Država ukida financiranje skupih lijekova, dopunsko poskupljuje, penzići nemaju za kruh, na preglede se čeka po godinu dana..., jedan je od komentara na 24sata

Marko Perković Thompson jučer je zaprijetio zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću radikalnim mjerama, nakon što mu je zabranjen koncert 28. prosinca u Areni Zagreb. Thompson ima koncert 27. prosinca, tražio je i dodatan termin dan kasnije, ali Grad mu to nije odobrio, nastavno na odluku Gradske skupštine koja je zabranila pozdrav 'Za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba. Pjevač je nakon toga stranku Možemo nazvao sektom, a Tomašević mu je odgovorio da se neće spuštati na tu razinu i da koncerta 28. prosinca neće biti.

Thompson je nakon toga otvoreno zaprijetio radikalnim mjerama, iako nije naveo kakve bi to mjere bile. Ispod teksta u kojem je objavljeno da pjevač prijeti radikalnim mjerama je gotovo 400 komentara. Mnogi čitatelji su ogorčeni ovakvim prijetnjama. 

Prenosimo neke od komentara.

- Svima su puna usta da su se borili za pravni poredak i demokraciju pa ja pitam stanovitog gospodina je li se borio i za korupciju i kriminal koji gledamo svaki dan?! 

- Ovo je postalo dno dna… Ovaj lik ne može dobiti dozvolu za nastup ni u jednoj državi EU osim u ovom Hrvatistanu - je li vam to, ljudi, dovoljno? Da može, već bi odavno držao koncerte dijaspori diljem Europe. Njegovo jedino tržište je Hrvatska. Podrška Tomaševiću.

- Za šta je to ovaj spreman?! Država ukida financiranje skupih lijekova o kojima ovise tisuće ljudi. Dopunsko zdravstveno poskupljuje 62%. Na zdravstvene pregled e se čeka po godinu dana. Penzići nemaju za kruh. 

- Thompson otvoreno prijeti a poziva se na pravnu državu kojoj je utajio porez.

- Puna podrška Tomaševiću. ZDS treba zabraniti i nema nikakve dvostruke konotacije. To u Njemačkoj i Austriji npr ne prolazi.

- Tko je ovome dao pravo da prijeti i još poziva veterane na "radikalnije mjere"? Što...? Da idu u boj za njegove osobne interese? Jesu li na redu plinske boce? Does it ring a bell? Sad je sve jasnije pa i to tko ovo kuha.

- To je kao da ti dođe gost u tvoju kuću i određuje ti pravila. No indikativno je to što Thompson prijetnjom pokazuje i svoju nasilničku stranu. Za nagradu ja bih mu otkazao i ovaj koncert, neka pjeva poskocima.


 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
