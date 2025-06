Evo što Hrvati misle o cijenama na Jadranu i kuglici sladoleda od 5 eura: 'Dosta je toga više'

Nakon što su se u slovenskim medijima raspisali o temi visokih cijena na Jadranu, pitali smo naše čitatelje što misle o tome. Naime, jedan Slovenac se požalio da je bio s obitelji u Medulinu na vikend odmoru i šokirao se cijenama. Tvrdi da je platio četiri kuglice 21 euro!

Kao i mnogi Slovenci, želio je uživati ​​u ljetnim radostima uz more, ali nakon posjeta kiosku sa sladoledom, čekalo ga je prilično neugodno iznenađenje. Za četiri kuglice sladoleda, dvije za sebe i po jednu za svako od svoje dvoje djece, morao je platiti čak 21 euro. To znači da je cijena bila veća od 5 eura po kuglici. To će mnoge turiste ostaviti bez teksta tijekom ljetne sezone - pišu Slovenci.

Na to su se nadovezali i mnogi Hrvati. U našoj anketi, od 4400 ljudi, čak 90% vas nikad ne biste platili kuglicu sladoleda toliko. 3% vas (stotinjak glasova) se pomirilo s tim da je sezona i da se plaća nešto više nego inače. 4% vas je napisalo da sve ovisi o lokaciji i kvaliteti sladoleda. A ostatku je, čini se, sasvim svejedno...

- Pitaj za cijenu prije nego kupiš pa ne moraš kupiti. Odi negdje drugdje. Dok god vi budete kupovali cijene će rasti. Obavezno zatražite račun - savjetuje jedan naš čitatelj.

- Dosta je toga više - kratko je zaključio drugi.

- Živim u Medulinu i mogu samo reći da je laž, najskuplji sladoled ima jedna franšiza u iznosu od 3,70 eura. Svaki drugi lokal u medulinu ima kuglicu 2 eura - osvrnuo se čitatelj na slovenske napise.

- Problem su i cijene u izvanpansionu. U Umagu više ne možete naći pizzu ispod 12, 13 eura, a prije korone je bila 50-60 kuna. Na našim OPG-ovima nekad si dobio obrok u tri slijeda za 20 eura, sad je to isto najmanje 40 eura - kaže jedan umaški iznajmljivač za Večernji List.

- Problem hrvatskog turizma nije smještaj, jer je ponuda ogromna i cijene su od 60 do 200 eura za dvoje, pa kako tko voli i može platiti. Problem su ugostitelji koji nabijaju cijene u nebo - žali se čitatelj.

- Svi govore da su ugostitelji i iznajmljivači krivi za sve, a nitko ne govori o povećanju cijena najma lokala i drugih troškova. Istovremeno, država hoće svoje, dobavljači svoje, radnici svoje - brani ugostitelje jedan čitatelj.

A što vi kažete na ovu temu?