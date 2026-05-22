VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

Maturanti Tehničke škole Zadar svojoj razrednici Nini priredili su nesvakidašnje i neočekivano iznenađenje. Naime, pred razrednicu su u školsko dvorište dovezli novi automobil koji su joj kupili, a veselja i suza nije nedostajalo, piše Zadarski list.

Snimku je na svojoj Instagram stranici podijelio profil Naš Zadar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Učenici profesorici darovali automobil u Zadru | Video: Naš Zadar

Kako se vidi prema snimci, nije mogla vjerovati, ali ni zaustaviti suze zbog ovako velikog iznenađenja.

"E to su prava djeca, bravo", "Ona ih je pripremila za život, oni su joj vratili, bravo, mladosti!", "Ponosna na našu dicu", "Bravo za maturante, ali i bravo za profesoricu", nižu se komentari...