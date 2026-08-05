Evo što je Thompson rekao pred 27.000 ljudi na Šubićevcu

Marko Perković Thompson vratio se u Šibenik nakon 13 godina te pred više od 27.000 ljudi na stadionu Šubićevac. Koncert je otvorio pjesmom Bojna Čavoglave, a potom se obratio publici. Odao je počast hrvatskim braniteljima za Dan pobjede i poručio da ga posebno veseli što su uz njih i mlađe generacije.

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- S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo. Pozdrav braniteljima. Znamo što je Šibenik bio u ratu. Pozdrav 142. drniškoj izvidničkoj brigadi. Lijepo je što smo zajedno. Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu i čuvamo uspomenu na njih. Kad smo oslobađali Hrvatsku... Hvala vam, vi ste moji heroji - rekao je Thompson.

Brojni mladi su bili u publici, a Thompson ih je opisao kao "buduće čuvare onoga što su prethodne generacije stvorile".

- Ima nešto još ljepše i moćnije. Večeras su s nama naše kćeri, sinovi, naša mladež rame uz rame. Oni koji su stvarali Hrvatsku i budući čuvari onoga što smo napravili. Sad je vrijeme slavlja - zaključio je Thompson.