Evo što je uhićeni Rotim govorio na suđenju Mamiću: 'Bacio sam papire i rekao neka ih je sram!'

Krešimir Rotim, jedan od osumnjičenika u velikoj aferi u kojoj se sumnja da je dio kriminalne organizacije, povezanom sa preplaćivanjem uređaja koje su nabavljale tri bolnice, prije mjesec dana bio je svjedok na suđenju Zdravku i Zoranu Mamiću za pljačku u Dinamu. Neurokirurg koji je nedavno podnio ostavku na mjesto predsjednika stručnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice u aferi u kojoj je uhićen i bivši ministar Vili Beroš, na Županijskom sudu u Osijeku u listopadu pojavio se kao bivši član Izvršnog odbora Dinama u jednom mandatu.

- Rijetko sam dolazio na sjednice zbog posla, vodili su ih Mirko Barišić i Zdravko Mamić. Nemam pojma o čemu se razgovaralo niti se ne sjećam nekih važnih odluka - svjedočio je Rotim u Osijeku.

'Bacio sam papire'

- Zbog toga sam i dao ostavku prije kraja mandata. Kad sam je dao, Barišić je odboru predstavio dva čovjeka na sjednici koji su bili odvjentici. Pitao sam da li su to privatni odvjetnici Zdravka Mamića i što oni rade na odboru ako su tu privatno. Barišić je rekao da će oni nas pravno savjetovati oko nekih stvari, a Tomislav Svetina je rekao da je dosta prozivanja kako Izvršni odbor kluba ne zna ništa o nogometnim transferima igrača pa ćemo na toj sjednici biti upoznati o transferu Luke Modrića. Svetina je ponudio članovima odbora da vide Modrićev ugovor, ali nitko od članova odbora to nije želio pogledati, a on je sklopljen 4-5 godina prije nego je nama predočen. Barišić je predložio da Izvršni odbor donese odluku da klub ne potražuje nikakvu odštetu od Zdravka Mamića i drugih koji su bili u postupku u slučaju da ih sud obveže na plaćanje te štete. Ja nisam bio za to, usprotivio sam se, a Barišić mi je rekao da ne kompliciram i pozvao na glasanje toga prijedloga. Svi su bili za, ali ja nisam. Bio sam suzdržan, bacio sam papire na pod i svima rekao da ih može biti sram. Otišao sam - rekao je Rotim na sudu.