'Radili smo s posebnim USB-om, a registrator s firmama Marija Mamića nismo smjeli niti dirati'

Saslušanjem novih svjedoka na Županijskom sudu u Osijeku nastavljen je sudski postupak protiv Zorana i Zdravka Mamića, Marija Mamića, Damira Vrbanovića te Sandra Stipančića za izvlačenje novca iz NK Dinama. Jedan od svjedoka u ponedjeljak bio je Krešimir Rotim, bivši član Izvršnog odbora Dinama u jednom mandatu.

- Rijetko sam dolazio na sjednice zbog prirode svog posla. Sjednice odbora je vodio Mirko Barišić i Zdravko Mamić. Nikada tu nije bilo informacija o transferima. Zapravo, nemam pojma o čemu se tu razgovaralo, zato sam i prestao dolaziti na sjednice. Ne sjećam se ni nekih važnih odluka koje smo tu donosili, a i financijska izvješća su bila površna. Zbog svega toga sam i dao ostavku Odboru prije kraja mandata. Toga dana kada sam dao ostavku, Barišić je odboru predstavio dva čovjeka na sjednici koji su bili odvjetnici. Pitao sam da li su to privatni odvjetnici Zdravka Mamića i što oni rade na odboru ako su tu privatno. Barišić je rekao da će oni nas pravno savjetovati oko nekih stvari, a Tomislav Svetina je rekao da je dosta prozivanja kako Izvršni odbor kluba ne zna ništa o nogometnim transferima igrača pa ćemo na toj sjednici biti upoznati o transferu Luke Modrića - rekao je Rotim.

Ispričao je kako je Svetina ponudio članovima odbora da vide ugovor Modrića.

- Nitko od članova odbora nije želio pogledati taj ugovor, a on je sklopljen 4-5 godina prije nego je nama predočen. Barišić je predložio da Izvršni odbor donese odluku da klub ne potražuje nikakvu odštetu od Zdravka Mamića i drugih koji su bili u postupku u slučaju da ih sud obveže na plaćanje te štete. Ja nisam bio za to, usprotivio sam se, a Barišić mi je rekao da ne kompliciram i pozvao na glasanje toga prijedloga. Svi su bili za, ali ja nisam. Bio sam suzdržan, bacio sam papire na pod i svima rekao da ih može biti sram. Otišao sam - kazao je Rotim dodajući da kao član odbora nikada nije dobio nikakve konkretne podatke o transferima igrača.

'Nismo znali ništa o transferima'

U to vrijeme Barišić je bio predsjednik kluba, Svetina direktor, a Zdravko Mamić izvršni direktor.

Na pitanje tko je bio zadužen za angažiranje posrednika u transferima igrača rekao je kako se o tome nikada nije raspravljalo na Izvršnom odboru te da nije ni znao da postoje posrednici u transferima, dok to nije pročitao u novinama.

- Ne znam da li se oko pojedinih transfera trebalo raspravljati na Izvršnom odboru. Po struci sam liječnik i dok sam bio član Izvršnog odbora nisam bio upoznat s time na koji način se realiziraju transferi. Moja uloga tamo je bila da pomognem u svom domenu; da dajem savjete kako da se igrači pripremaju, liječe u slučaju povrede i slično - dodao je Rotim.

Na klupu za svjedoke sjela je i Dubravka Berger.

- Radila sam u firmi Legal Busines Consalting (LBC) Sandra Stipančića od 2008. godine. Firma se bavila otvaranjem kompanija u inozemstvu i registracijom plovila. Kada sam počela raditi ubrzo sam shvatila da ću jednoga dana sjediti kao svjedok u sudnici. Po dolasku sam dobila uputu da USB stick koji mi služi za rad ne ostavljam u firmi nego da ga nosim sa sobom kući. Kada bih krenula raditi posao i stavila stick u računalo, dobila bih mogućnost raditi u A, B ili C aplikaciji. Kada se taj stick izvadi iz računala, mogu raditi samo u jednoj aplikaciji. To je tako napravljeno u slučaju financijskih kontrola. To je bilo jako čudno. Dobivali smo i zadatke da registriramo jahte na ljude koji sigurno nisu bili vlasnici jahti, primjerice 80-godišnja baka iz Bosne ima jahtu. Otvarali smo off shore tvrtke u čudnim zemljama u inozemstvu. Ja sam bila zadužena za izradu računa. Na dnevnoj bazi smo izdavali račune za jahte, brodove, stranim državljanima. To sam radila na temelju naloga šefa Sandra Stipančića - ispričala je.

Otvarali firme u inozemstvu

Nakon što bi napravila te račune morala je, tvrdi, unijeti prošle izlazne račune od firme.

- Morala sam ih spajati s nekakvim ulaznim računima poslovanja nekih drugih firmi. Obzirom da sam ekonomista to mi nije imalo nikakvog smisla. Neke smo račune slali Amerikancima koji su nam u jednom trenutku tražili i poslovnu dokumentaciju iz proteklih godina. Nisu nam više htjeli obnavljati te off shore poslove. Šef Sandro se na to ljutio, on je odradio dio toga posla. Situacija u firmi je postala teška i ubrzo sam iz nje otišla - svjedočila je bivša djelatnica optuženika Stipančića koja je u toj firmi radila oko godinu dana.

Ispričala je i na koji način je tekao posao otvaranja i registracije off shore firmi. Gdje bi trebala firma biti otvorena određivali su Stipančić i Igor Krota, koji je tada bio suvlasnik firme. Oni su određivali i tko će biti odgovorna osoba u tim otvorenim firmama u smislu da su mi davali imena tih osoba.

- Nisam nikada neposredno razgovarala sa strankom koja je zahtjevala otvaranje tvrtke u inozemstvu. To su iza zatvorenih vrata dogovarali Krota i Stipančić. Kada bi stigli dokumenti, izrađivali smo pečat za te firme, prevodili dokumente, i sve slali strankama. Stranke su bile iz Bosne, Slovenije, Srbije - dodala je Berger rekavši kako je jednom u firmi vidjela Marija Mamića koji je došao na razgovor s Stipančićem. Kolegica joj je rekla da Mario Mamić ima kod njih otvorene tri firme u inozemstvu te da je to u registratoru kojega nisu smijele dirati.

- Rekla mi je da i neki Vincento Blagajić ima otvorenu 21 tvrtku u inozemstvu - kazala je svjedokinja.

- Bilo je dosta situacija da smo mi izradili dokumentaciju, otvorili tvrtku, sve pripremili, a onda bi to ostalo kod nas jer nitko nije došao po to. Ti su podaci uvijek bili na USB stikovima za slučaj da dođe neka kontrola u firmu - dodala je i rekla kako joj je bilo neobično da je sjedište tvrtke LBC Stipančića i Krote u kojoj je radila bilo u Londonu, a ne u Zagrebu.

- Nismo imali bazu trgovačkih društava koje smo osnivali u inozemstvu - rekla je svjedokinja.