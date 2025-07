Evo što nam je prije tjedan dana govorio očajni farmer o svojim kravama: 'Imamo katastrofu...'

Malo je ovih dana upotrijebiti riječ panika zbog svega što proživljavaju stočari u podsvilajskim selima zbog pomora stoke koje je svakim danom sve veći broj. Od Civljana do Umljanovića, Vrlike do Baljaka na svega oko osam kilometara zračne linije do sada je osam stočara pobrojalo pedeset uginulih grla stoke što teladi, junadi, a najviše krava. Najteže je na području Gornjih Maovica.

- U zadnjih desetak dana uginulo mi je trinaest krava. Evo jutros smo na pašnjaku pronašli još jednu uginulu kravu. Ovo je strašno, samo u jednom danu pobrojao sam pet uginulih krava. Životinje ne ugibaju samo meni i mojim sinovima već i ostalim stočarima iz ovog kraja. Ne znamo što se događa. Netko kaže zaraza, netko trovanje, službeno još ništa nije potvrđeno. Jedino što u ovom trenutku mogu reći je, da je ovo što se događa nama stočarima na pašnjacima pod Svilajom strašno. Ne znamo što nam je raditi osim tužno gledati u naša goveda koja nam ugibaju iz dana u dan - pričao nam je prije nekoliko dana Nikola Turudić, jedan od stočara koji sa sinovima na svojim OPG-ovima ima stado od ukupno dvjesto trideset teladi, junadi i krava. Svakodnevno gledaju kako Agroproteinka odvozi uginula goveda čiji prizori nikoga ne ostavljaju ravnodušnima.

Premda su stočari sve kada su shvatili da se broj uginulih životinja povećava, a uzroka ne vide, prijavili veterinarskoj i lovnoj inspekciji, odgovore su danima čekali.

A u petak je stigla potvrda da je u jednom uzorku potvrđena bedernica.

- Ovo je nešto što ne može čekati, ovo se treba odmah rješavati u protivnom dok čekamo bojim se da nam sva stoka ne ugine. U međuvremenu sam dobio i zabranu prodavanja teladi, što je u redu sve dok se ne utvrdi razlog uginuća naše stoke. Međutim nama krave, dok čekamo službeno mišljene, svakodnevno ugibaju - govori Nikola s pravom zabrinut za svoje stado.

U selima pod Svilajom gdje su na pašnjacima sve do prije nekoliko dana bezbrižno pasla goveda uvukao se strah, jer bez obzira što službeno nisu imali potvrdu, sve se češće pričalo kako bi pomoru goveda uzrok mogla biti opasna, nažalost prenosiva i na ljude bolest imena bedrenica.

Bedrenica i prije 20 godina

Zanimljivo kako je u Ježeviću pokraj Vrlike ova bolest zabilježena posljednji put prije točno 20 godina. Službeno je potvrđena i prije tri godine na prostoru Lonjskog polja gdje kada je uginulo više od sto životinja.

Ljudi s pravom strahuju, Nikola i ostali stočari vape za pomoći koje osim što u očaju gledaju i fotografijom bilježe kako Agroproteinka zbrinjava njihove uginule krave. Snimke koje nam je Nikola poslao doista djeluju uznemirujuće. Kako je tek svakodnevno stočarima pod Svilajom obilaziti svoja stada i pronalaziti uginule krave teško je poručuju.

Ovo je do jučer bila sredina na čijim su pašnjacima bezbrižno pasla goveda, glavni izvor zarade stočarima. U svega nekoliko dana sve se primijenilo, strah se uvukao među stočare, goveda ugibaju, za sada svi bespomoćno zbrajaju štetu i vape dok čekaju što će odgovorni poduzeti. Samo da ne bude prekasno i da štete ne bude još veća.