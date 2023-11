Evo što nas čeka za vikend: I danas kiša i vjetar, za nedjelju upalili alarme, stiže jaka oluja!

DHMZ za danas prognozira djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, češće na Jadranu i u njega gdje će biti i pljuskova s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Navečer sa zapada jače naoblačenje, a ponajprije na sjevernom Jadranu ponovno kiša. Vjetar na kopnu većinom slab, prema kraju dana umjeren, u gorju i jak jugozapadni i južni. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i zapadnjak, a u noći će okretati na južni vjetar i jugo te jačati. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 °C, u gorju malo niža.

Prognoza za sutra

Umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, posebice na Jadranu i predjelima uz njega gdje mogu biti obilniji. Poslijepodne smanjivanje naoblake i postupno smirivanje, ponajprije na zapadu zemlje. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i na Jadranu olujan. U noći ponegdje uz obalu i jugo, a navečer će vjetar posvuda oslabjeti. Najniža temperatura na kopnu od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 17 do 21 °C, u gorju malo niža.

Za danas je upaljeno žuto upozorenje za jug zemlje zbog jakih naleta vjetra, a za sutra narančasto za većinu zemlje zbog grmljavinskog nevremena i jakog olujnog juga.

"Nedjelja će u unutrašnjosti početi pretežno oblačno i kišovito uz umjeren i jak jugozapadnjak. Obilnija oborina najvjerojatnija je u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Od ponedjeljka sunčanije, ujutro ponegdje uz maglu, a povremene kiše bit će većinom u gorskim krajevima.

I na Jadranu će drugi dio vikenda biti kišovit i vjetrovit. Lokalno su mogući obilna kiša i nevere, a jako i olujno jugo i južni vjetar u drugom će dijelu nedjelje okrenuti na jugozapadnjak te slabjeti. Početak radnog tjedna mirniji i uz više sunčanog vremena, no i dalje ne sasvim stabilno.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Prognozu vremena možete pratiti svaki dan OVDJE.

Vodostaji Drave, Save, Kupe i dalje rastu

Razdoblje obilnih oborina u našoj i susjednim uzvodnim državama se nastavlja te posljedično uzrokuje daljnji porast vodostaja naših velikih rijeka Drave, Mure, Save, Kupe.

Stanje pogledajte OVDJE.