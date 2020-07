Evo što sve ljudima treba da bi bili sretni na poslu i zašto daju otkaze čak i top poslodavcima

Videoserijal "A1 Leadership Talks", u kojem prvi put u Hrvatskoj lideri biznisa i stručnjaci otkrivaju nova pravila posla, do sada je pogledalo više od 250.000 ljudi

<p>Čak 55 posto izvršnih direktora za ljudske resurse iz 500 najvećih javno izlistanih kompanija na svijetu iskustvo zaposlenika donedavno je isticalo kao jedan od glavnih prioriteta u kompanijama (The State of Employee Experience 2019, TI people). A onda je stigla koronakriza i dok su neke od kompanija učinile sve da svojim zaposlenicima olakšaju posao i život od kuće, dio njih zaposlenike je ostavio bez ikakve potpore u uvjetima totalnog stresa.</p><p>Što danas u situaciji krize, kad se mnoge kompanije i njihovi zaposlenici bore za prihode i opstanak, uopće znači ravnoteža između poslovnog i privatnog života? Jesu li teme kako biti sretan i zadovoljan na poslu trenutno uopće u fokusu zaposlenih i poslodavaca? Koje benefite nude, kako privlače i zadržavaju talente? Upravo to otkrili su vodeći ljudi iz nekih od najuspješnijih i najbrže rastućih tvrtki u Hrvatskoj u trećem nastavku videoserijala "A1 Leadership Talks", u kojem prvi put u Hrvatskoj lideri biznisa i stručnjaci otkrivaju nova pravila posla. Ekskluzivni videoserijal o budućnosti posla do sada je pogledalo više od 250.000 ljudi u Hrvatskoj.

"Razmišljam o tome što se će dogoditi jer se koronavirus i dalje širi, postaje sve gore svuda u svijetu. Ekonomije će biti sve pogođenije, nezaposlenost će tek postati veliki problem. Nisam primijetio da su ljudi bili posebno suočeni s burnoutom u ovo vrijeme korone, ali zamijetio sam kolektivni strah i osjećaj da su stvari izvan kontrole. Mi smo nastojali razumjeti situaciju i govorili smo ljudima da je u redu biti ranjiv. Stalno komuniciramo o svim izazovima i nastojimo omogućiti ljudima da imaju prostora</em>", otkriva <strong>Antonio Šeparović, suosnivač i CEO Oradiana</strong>.</p><h2>PREKO NOĆI PRESELILI ONLINE</h2><p>Tvrtka koja je počela kao fin-tech startup ove se godine našla na visokom 112. mjestu među 1000 najbrže rastućih tvrtki u Europi koje je proglasio Financial Times. Oradian se našao na toj prestižnoj listi zahvaljujući rastu od čak 1167 posto u samo tri godine te danas zapošljava 80 ljudi u uredima u Hrvatskoj, na Filipinima i u Nigeriji. Antonio Šeparović otkriva da trenutno rade za klijente koji u globalnoj financijskoj industriji imaju više od 4 milijuna korisnika. Samo tijekom posljednjeg vikenda u lipnju, u uvjetima potpunog lockdowna, online su instalirali sustave u 47 bankovnih poslovnica na Filipinima.</p><p>"<em>Bio je velik pritisak na ljude u mnogim sektorima, čak i u našim tvrtkama, koje su potpuno digitalizirane, nije bilo lako preko noći sve preseliti online</em>", ističe <strong>Nikola Kapraljević, suosnivač tvrtke Infinum koju je Deloitte</strong> u proteklih osam godina čak pet puta proglasio jednom od najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Europe, Bliskog istoka i Afrike, a prošle je godine dobio i nagradu za najboljeg poslodavca u Hrvatskoj među srednjim tvrtkama. Infinum je također među 5 najbrže rastućih hrvatskih tvrtki na listi FT-a. S više od 250 zaposlenih u 12 zemalja, u Infinumu ističu da im je zadovoljstvo zaposlenika, ali i zajednica u kojima posluju prioritet. Osim već afirmirane Akademije za studente, Infinum upravo provodi prvi natječaj za udruge unutar projekta Foundation, kroz koji planiraju donirati 1 posto svojeg profita u dobrotvorne svrhe.</p><h2>FLEKSIBILNOST PREMA LJUDIMA KLJUČNA</h2><p>"<em>Kod nas u A1 individualna je produktivnost bila dobra, ali ona kolektivna, koja proizlazi iz interakcije, odjednom je potpuno promijenjena. Mogući burnout je stvaran problem jer su granice između posla i kuće u jednom trenutku nestale i komunikacija je bila ključna. Koronakriza je kod nas bila dodatni katalizator fleksibilnosti radnog vremena i posebnih benefita, ali mi i inače puno polažemo na brigu o zaposlenicima. Roditeljima, primjerice, omogućavamo da prva tri mjeseca nakon rodiljnog dopusta rade skraćeno uz isplatu pune plaće i u kampusu imamo vrtić. Također im za svako novorođeno dijete pomažemo sa 10.000 kuna bespovratnih sredstava</em>", ističe <strong>Goran Manestar, član Uprave i glavni direktor za financije A1</strong>.</p><p>Lideri biznisa otkrili su i kako se brinu za najtalentiranije zaposlenike u svojim kompanijama. Goran Manestar iz A1 kaže da imaju individualni pristup takvim zaposlenicima jer je cilj zadržati ih u kompaniji. "<em>Mi smo velika kompanija, koja pruža određenu stabilnost i sigurnost, a istovremeno smo u progresivnoj industriji s puno inovacija i izazova, tako da je to dobar balans za talente koji žele izazove</em>", dodaje Manestar.</p><p>"<em>Ako želite zadržati talentirane individualce, tvrtka mora rasti i otvarati prostor za njih kako bi preuzimali veću odgovornost jer im inače neće biti dovoljno izazova. To je naša strategija i mislim da je to primarno posao leadershipa", ističe Nikola Kapravljević iz Infinuma.

"Važno je da i sami zaposlenici sudjeluju u svojim razvojnim ciljevima, da imaju priliku reći što ih zanima i gdje se žele razvijati, čak i ako to u ovom trenutku nije usluga tvrtke. Upravo smjer u kojem žele ići najtalentiraniji zaposlenici može biti nova usluga ili proizvod kompanije", pojašnjava Ana Frlan Bajer, senior HR konzultantica u tvrtki Selectio.

Antonio Šeparović zaključuje kako se treba pomiriti s tim da nitko u kompaniji ne ostaje zauvijek. "Dobro je da ljudi odlaze. Talentirani moraju napredovati, ići u druge kompanije te odlaziti u inozemstvo kako bi se mogli vratiti i donijeti nešto novo", ističe.