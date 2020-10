Fakat je dosta! Počnite raditi...

Što nije jasno? Gospodarstvo u recesiji, 152.724 ljudi na burzi, 250.000 blokiranih, iz tajnih službi cure informacije, korona nam razbija zdravstvo, a zajedno imate 75.128 kuna bruto plaće

<p>Premijer Andrej Plenković je Hrvatskoj pokazao jezik ili srednji prst.</p><p>Ustvrdio je predsjednik Zoran Milanović na tiskovnoj konferenciji koju je sazvao nakon što je premijer Andrej Plenković na odbio sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>Naime, premijer je Milanoviću na službeni poziv odgovorio kako će ga o mogućem terminu obavijestiti kada na osnovi analize postojećeg stanja Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti predloži mjere za suzbijanje radikalizacije. Podsjetio je da je Koordinaciji zadatak razmatrati što mu kaže Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali i da se o terminu sjednice dogovaraju.</p><p>- Ovime se kupuje vrijeme. To je promašeno i besmisleno. Mislim da je potpuno jasno zašto je ovo namjerno izokrenuto, da bi se poslala poruka ‘ja mogu sve’. Vlada u sustavu Domovinske sigurnosti nije ovlaštena davati naloge - poručio je.</p><p>Milanović ističe da ovo nije prepucavanje nego odgovor na optužbu da on doveo do radikalizacije i suludog napada na zgradu Vlade, možda na premijera, ali i njega osobno. Na osobnoj razini obračunao se s premijerom.</p><p>- Plenković je štićenik svih režima. Na temelju lažne dijagnoze anemije izbjegao je služenje vojnog roka. Ne znam nikoga tko je to uspio. To su mogli samo povlašteni - rekao je.</p><p>Milanović je podsjetio da su mu pod prozor dolazili bukači te da je na “tom humusu i gnoju Plenković rastao i gradio karijeru”.</p><p>- Jesam li kao plači patak ikad na to reagirao - upitao je Milanović te naveo da se Plenković rugao Franji Tuđmanu što zna još deset ljudi.</p><h2>'Igra basket, a ne može biti ćato u vojsci'</h2><p>Spomenuo je i da je Plenkovića u HDZ utrpala Jadranka Kosor te da je on pet godina kasnije je rušio Tomislava Karamarka iz Europskog parlamenta, gdje jeo kroasane i praline.</p><p>- Možda je njegova majka, štiteći sina, zeznula JNA i uskratila joj vojnog komandanta koji se nikad nije ostvario - kazao je predsjednik države.</p><p>Po Milanoviću premijer zbog poveznice između sastanka u SDP-u s braniteljima iz šatora i pucnjave na Markovom trgu, zaslužuje novu vrstu Nobelove nagrade i to za logiku. Šef države ustvrdio je i da je Plenkoviću pred očima samo karijera i probitak, tako će građane napustiti 2024. par mjeseci prije izbora, predstaviti nasljednika i kandidirati se za Europsku komisiju.</p><p>- To je zapisano u dječjim almanasima - naveo je.</p><p>Osvrnuo se i na Plenkovićevu usporedbu da se tvrdnju da se ponaša kao nasilnik iz razreda.</p><p>- To kaže čovjek kojem je najveća opasnost u životu bila kad mu je netko faulirao na basketu, koji je igrao iako je imao anemiju, ali nije mogao biti ćato u vojsci - rekao je.</p><h2>Kokain me svrbi</h2><p>Odgovorio je na premijerovo pitanje što ga svrbi.</p><p>- Kokain me svrbi, kakvo je to pitanje? Ništa me ne svrbi. Perem se redovito, češće od prosjeka jer se bavim sportom. Imam problema sa sezonskim alergijama i zato mi nos stalno radi - kazao je Milanović koji nije propustio napomenuti kako ga premijer karakterizira kao kriminalca i “šmrkača kokaina”.</p><p>Kad mu je konobar donio vodu za govornicu upitao je: Kokaina nema?</p><p>Na pitanje hoće li inzistirati na sastanku s premijerom, Milanović kaže da to ovisi o Plenkoviću.</p><p>- Pretpostavljam da mu je neprihvatljivo da moja bude zadnja. Čovjek je zbilja na pressici govorio o fenomenu svoje majke. Dobro, zar mu nije neugodno - upitao je.</p><p>Naveo je da on govori i o problemima u društvu, ovršenima i blokiranima, a ova prepirka je, kaže, provocirana optužbama koje Hrvatska još nije čula.</p><p>U trenutku kad je Milanović završio sa svojim izlaganjem novinare je sazvao i Andrej Plenković, kako bi kaže odgovorio na Milanovićeve laži i eskapade.</p><p>Ponovio je kako je očito da u istupu predsjednika države vidi kompleks izgubljenih izbora 2016. koji ga kopka i boli.</p><p>- Njegov ton je podcjenjivački, a iznio je niz laži - kazao je premijer.</p><p>Navodi da Milanović nije glavni uzročnik radikalizma, ali da su Milanović i njegovi trbuhozborci tome dali “fini obol govoru mržnje”.</p><p>- Pred promjenu vlasti 2000. učlanio se u SDP, do tada nisam primijetio da je SDP-ovac - kazao je premijer Plenković.</p><h2>Problemi se gomilaju, a oni se svađaju</h2><p>Osvrnuo se i na Milanovićevu tezu da su se rugali Tuđmanu te napomenuo kako je nazvao jednog kolegu, koji je rekao da se toga ne sjeća. Osvrnuo se i na dijagnozu anemije, za koju je uvjeren da nije slučajno dospjela u medije, a pretpostavlja i da je on to rekao.</p><p>- Imam anemiju. Ima je i nekoliko članova moje obitelji, kao i moj sin te nekoliko mojih rođaka. I svi su bili oslobođeni vojnog roka kao ja - kazao je Plenković i odbacio teze da mu je izbjegavanje vojske sredila majka “vojna lekarka”.</p><p>Milanovića je nazvao ‘proricateljem budućnosti’, zbog izjava da se 2024. planira kandidirati za funkciju u Europskoj komisiji.</p><p>- Pokušava me diskreditirati kao njegova bivša stranka i krajnja desnica. Vidimo iste teze, bacaju klipove pod noge - rekao je premjer. Kazao je i da će Milanović na napade svaki put dobiti odgovor.</p><p>Dok se oni svađaju problemi se gomilaju, a građani sve plaćaju</p>