<p>Predsjednik RH <strong>Zoran Milanović </strong>održat će konferenciju za medije u 15 sati na Pantovčaku, najava je događaja koji je stigao iz Ureda predsjednika svim redakcijama.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO:</strong></p><p>- Ovo nije prepucavanje, ovo je odgovor na optužbu da sam ja ranije doveo do radikalizacije i suludog napada jednog čovjeka na zgradu vlade, možda i na premijera - poručio je na početku Zoran Milanović.</p><p>- Jučer je premijer poslao pismo kojim je odbio sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Lijepo od njega, ali ne obavještava me on o tome - dodao je.</p><p>- U tom pismu rečeno je da se Vijeće neće i nemože održati jer prije njega mora zasjedati Koordinacija za sustav Domovinske sigurnosti čiji zadatak je da razmatra ono što mu kaže Vijeće za nacionalnu sigurnost. To je red, a ne obrnuto - poručio je predsjednik.</p><p>- Vlada u sustavu nije ovlaštena davati nalog Koordinaciji, ovlašteno je Vijeće. Premijer je Hrvatskoj pokazao jezik, odnosno srednji prst odbijanjem ove sjednice, a nju bi trebali sazvati zajednički - kazao je.</p><p>- Našlo se nekoliko branitelja koji su napali mene, a ja ne smijem napadati nikog. On brani svoje ministre, a njegova ministrica kulture kaže nešto što toliko nema smisla da sam ostao šokiran - kaže Milanović.</p><p>- Mjesecima nakon što sam prestao biti premijer, namjerno su snimili jednu zafrkanciju da mi naštete. Četiri godine kasnije saznajemo da je to dio smišljenog plana. Da bi se te stvari dovele u vezu, treba se toliko upregnuti, da je to za Nobelu nagradu za logiku. Plenković se upravo kandidirao za nju - dodao je.</p><p>- Javnost će zaključiti što je ruganje i sprdnja, što nije. Pod moj prozor su dolazili bukači dok je Plenković gradio svoju karijeru. Moja supruga i djeca nisu mogli izaći iz stana, nije on kriv za to, a na tom humusu je on rastao i gradio karijeru - poručio je Milanović.</p><p>Očekuje se da će predsjednik na njoj odgovoriti na jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića, a sudeći prema njegovim dosadašnjim istupima prema premijeru, odgovor bi mogao biti poprilično oštar.</p><p>Podsjetimo, premijer je jučer održao press konferenciju od skoro sat vremena, pri čemu je većinu vremena potrošio upravo na komentiranje Milanovićevih izjava, iako je rekao da se ne želi uvlačiti u taj reality show program.<br/> </p><p> </p>