‘Nisam tražila’ odnosno balkanska inačica Me Too pokreta započela je prije više od mjesec dana, a prijave za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje stižu i dalje. Na zagrebačke fakultete su stigle nove prijave protiv zaposlenika. Dvije nove prijave stigle su na Akademiju dramski umjetnosti, tri na Veterinarski fakultet u Zagrebu, a čak devet na Akademiju likovnih umjetnosti. To je ukupno 14 novih prijava.

Akademija dramskih umjetnosti ukupno ima 31 prijavu studentica koje se odnose na 15 bivših ili sadašnjih zaposlenika, uključujući i dvije nove prijave.

- Svi su predmeti upućeni na DORH, Krim policiju i Ured pravobraniteljice i sve ih razmatra novoosnovano Povjerenstvo koje se bavi utvrđivanjem činjenica - rekla je Franka Perković Gamulin, dekanica ADU.

- Jedan zaposlenik Akademije koji je prijavljen obavlja sve dužnosti osim onih koje se tiču kontakta sa studentima, a jednog vanjskog suradnika koji je prijavljen od sljedećeg semestra nećemo angažirati - dodala je.

Na Veterinarskom fakultetu do jučer su primili još tri o prijave, od kojih su dvije potpisane i jedna je anonimna, a odnose se na istu osobu koja je prijavljena 25. siječnja.

- U tijeku je postupak koji vodi Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika. Drugih prijava nije bilo - rekli su nam iz uprave Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Kažu i da su 8. veljače otvorili Ured za akademsko, karijerno i psihološko savjetovanje studenata kako bi im pružili primjerenu podršku i zaštitu. izglasati povjerenstvo.

Početkom veljače na Akademiji likovnih umjetnosti bilo je 14 prijava za seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje. Sad su se pojavili novi slučajevi, potvrdila nam je Maja Rozman, prodekanica za kvalitetu nastave Akademije.

-Imamo devet novih prijava, i oformili smo dva Povjerenstva na fakultetu koja se bave njihovim zaprimanjem - rekla je.

Filozofski fakultet nema novih prijava. Ali dobio je novog v.d.-a dekana, Miljenka Jurkovića koji ne prvoj sjednici predložio izglasavanja povjerenstva koje bi se bavilo prijavama za seksualno uznemiravanje i zlostavljana koje je potom osnovano sa šest članova.

-Voditeljica je Anita Lauri Korajlija, žena koja je svoju akademsku karijeru posvetila žrtvama seksualnog nasilja tako da mislim da bolji izbor nismo mogli imati - kaže nam pravobraniteljica za studente Filozofskog fakulteta Norma Trkovnik (24).

U povjerenstvu je, osim nje i studentski pravobranitelj, kolega Josip Majsec, a povjerenstvo bi trebalo početi s radom sljedeći tjedan.