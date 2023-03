Fantom s Kaptola! Popeo se na krov i bacao crepove, stanari: 'Nije mu prvi put da radi frku'

Kako doznajemo od prolaznika, muškarac se u utorak ujutro popeo na krov jednog od objekta iza zagrebačke katedrale do kojeg nismo mogli doći jer je sve zatvoreno zbog radova. Došli smo do zaštitara koji je čuo za to što se dogodilo.

- Nije prvi put, imali smo već upada ovdje na gradilište - rekao nam je.

Foto: 24 Sata

'Znalo se tu svašta događati'

Iz zagrebačke policije potvrdili su da je netko bacao crepove s krova na Kaptolu.

- Popeo se na krov od otprilike pet metara i bacao je crepove. Sam se spustio i pružena mu je liječnička pomoć - rekli su nam iz policije.

Kako su nam rekli prolaznici, navodno se radi o strancu koji je i ranije tamo stvarao probleme.

- Znalo se već svašta događati tu - rekao nam je kratko zaštitar.

Kako smo neslužbeno doznajemo, prije otprilike tjedan dana netko je pokušao upasti u Katedralu. Zatim je otišao prema Kaptolu i provalio u zgradu nadbiskupije te se popeo na prozor. Intervenirali su i vatrogasci, a muškarac se sam spustio.

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji radi li se o istom čovjeku.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

