Fantomskoj stranci Pernarova frenda još 380.000 vaših kuna

Što građanima i poduzetnicima država više ubere poreza, to će više novca dobiti i stranke koje imaju saborske zastupnike. To je zakonsko pravilo koliko god se nekima činilo apsurdno ili nepravedno.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako će ove godine stranke i nezavisni zastupnici iz Sabora podijeliti rekordnih 58,5 milijuna kuna koje dobivaju za svoj rad. To je dva milijuna kuna više nego lani. I to ne treba miješati s plaćama zastupnika. Ovo je novac koji ide direktno u kase stranaka, a ovisi o tome koliko zastupnika i zastupnica imaju u Saboru. Svaka zastupnica vrijedi za stranku oko 38.000 kuna više nego zastupnik. Nije zato ni čudo da je i ove godine rekorder HDZ kojem će se sliti više od 22 milijuna kuna na ime 46 zastupnika i 11 zastupnica. U raspodjeli kolača slijedi SDP, Most, HNS, HSS...

Sporno je i pravilo da stranka dobiva novac tijekom četiri godine za svakog zastupnika koji je bio njihov u vrijeme konstituiranja Sabora. Bez obzira što su ih u međuvremenu zastupnici napustili. Tako HNS kojem se klub prepolovio nakon koalicije s HDZ-om i dalje dobiva novac kao da su Anka Mrak Taritaš i još troje zastupnika u stranici iako su osnovali Glas. Ta, nova stranka ne dobiva niti kune.

Isto vrijedi primjerice i za HDZ koji još kupi novac za Brunu Esih ili Zlatka Hasanbegovića, SDP dobiva novac za Tomislava Sauchu, Zdravka Ronka, Milanku Opačić i ostale koji su ih napustili.

Pernar im donio 1,5 milijuna kuna

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

A to pravilo je do potpunog paradoksa doveo Ivan Pernar. U trenutku konstituiranja Sabora 2016. godine, on je bio formalno član strančice Abeceda demokracije za koju većina šire javnosti nikada nije čula. Nikada nisu bili ni blizu da primirišu Saboru, a njihov predsjednik Stjepan Vujanić je dobio 26 preferencijalnih glasova. Oni će ove godine dobiti 380.711 kuna na ime Pernara, a ukupno kroz četiri godine su dobili 1,5 milijuna kuna. Revizija je ranijih godina utvrdila niz nepravilnosti u potrošnji sve prijavila DORH-u, ali od tog nije bilo ništa.

Ivan Pernar je nakon što smo otkrili tu pravnu akrobaciju, pod pritiskom Živog zida lani ispisao iz Abecede demokracije. U međuvremenu se razišao i sa Živim zidom, ali iako su ga zvali u Abecedu, osnovao je svoju Stranku Ivana Pernara. Novac i dalje ide maloj stranci sa sjedištem u stanu njenog predsjednika Stjepana Vujanića.

- Nemamo više nikakve financijske veze s Pernarom. On je otišao i ništa mu nismo davali. Podržali smo ga za predsjednika, ali mu nismo davali nikakav novac. Novac iz proračuna ćemo potrošiti na pripremu izborne kampanje za Sabor na izborima ove jeseni - kaže nam Vujanić.

Na pitanje je li nemoralno da oni dobivaju novac poreznih obveznika, Vujanić kaže da je sve zakonito.

- Moralno bi bilo i da sve stranke dobivaju novac iz proračuna, a ne samo one velike stranke. Mi mali se jednostavno nemamo otkud financirati jer veliki pokupe sve iz proračuna. Ništa nisam ja uzeo, ništa nismo ukrali, a trudili smo se ispraviti i sve zamjerke koje je pobrojala Državna revizija - rezonira šef Abecede demokracije, a na konstataciju da oni nisu nikada bili niti blizu Sabora, odgovara da je Ivan Pernar kao njihov član ušao u parlament.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

O Pernaru kaže da i dalje misli sve najbolje i želi mu puno sreće. Kada se razišao sa Živim zidom, zvali su Pernara kod sebe. Vujanić je tada za 24sata poručio: Ivane, dođi kod nas, ispeći ćemo ti i prase i proslaviti.

- Nismo ga na kraju ispekli. Ivan je htio stranku sa svojim imenom, a većina članova Abecede demokracije se nije složila s tom idejom pa smo se razišli - kaže Vujanić.

Pitamo ga koliko ima članova nakon što su u četiri godine dobili 1,5 milijuna kuna iz proračuna. Vujanić kaže da ne zna, ali da ih je sigurno više od tisuću.

Vujanić je nekada bio HSS-ovac i istaknuta politička figura tijekom 90-ih.

Pogledajte video