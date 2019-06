Fatalna ujna: 'Samo želim biti s kćeri, sasvim sam uništena'

Više nemam snage kroz sve to prolaziti još jednom nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, rekla nam je Slađana Novoselnik, koja je bila oslobođena optužbe da je poticala suprugovog maloljetnog nećaka, s kojim je bila u navodnoj ljubavnoj vezi, za teško ubojstvo supruga Domagoja Novoselnika prije osam godina na Hvaru.

Našli smo je u virovitičkom naselju Sveti Đurađ, gdje nakon smrti oca živi sama s majkom.

Nema snage ni za što

Djelovala je shrvano i povremeno brisala suze govoreći kako ovo sve predugo traje, a njezina je jedina želja da zagrli kćer nasmijana i sretna. Sada ima pravo dva puta susresti se s djetetom koje živi s bakom, majkom pokojnog supruga na Hvaru. Živi za dan kad će biti s njom. Dok je sjedila i križala ruke, rekla je kako ne može govoriti o samom slučaju jer će ponovo ispočetka morati prolaziti kroz sve muke na sudu. Sada živi s majkom od njezine mirovine i kako tvrdi moli Boga da se sve to jednom završi.

- Pogledajte me. Uništena sam sasvim, a tome su u dobrom dijelu doprinijeli i mediji. Tko će me nakon svega zaposliti. Tu i tamo ponešto radim, ali nemam ni snage za nešto bolje dok to sve ne prođe – kaže.

Njezina odvjetnica Doris Košta rekla je kako se neistine provlače medijskim prostorom.

Greška u suđenju

- Vrhovni sud je ukinuo presudu iz formalnih razloga jer se radi o bitnoj povredi odredbi zakona. Nije se ni ulazio u raspravljanje u dijelu koji se odnosi na Slađanu ili u onom dijelu koji se tiče njezinog nećaka. Presuda je ukinuta jer je sudac Županijskog suda u Splitu koji je predsjedao I. stupanjskim vijećem napravio grešku ne stupanjskim vijećem napravio grešku ne dostavivši zapisnike o ispitivanju svjedoka. Vjerujemo da će presuda i u ponovljenom postupku što se tiče Slađane ostati ista – kazala nam je Košta.