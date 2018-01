'Bog mi je svjedok. Nisam bila u vezi s maloljetnim nećakom'

Da mogu vratiti vrijeme, sve bih učinila isto kao i te večeri, jer znam da nisam napravila ništa loše. Nikada u životu, pa tako ni tada, riječi su kojima je Slađana Novoselnik (32) započela svoju ekskluzivnu ispovijest za 100posto.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Oslobođena krivnje

U ponovljenom postupku, odlukom Vrhovnog suda "fatalna ujna" oslobođena je optužbe da je poticala suprugovog maloljetnog nećaka, s kojim je bila u ljubavnoj vezi, za teško ubojstvo supruga Domagoja Novoselnika.

Nećak (23), koji je bio osumnjičen za ubojstvo ujaka, dobio je osam godina maloljetničkog zatvora, a tako je odlučio Županijski sud u Splitu.

Foto: Mario Matana/24sata

Inače, Slađana Novoselnik optužena je da je u lipnju 2011. u Vrisniku na Hvaru nagovorila nećaka, koji je tad imao 17 godina i s kojim je bila u ljubavnoj vezi, da ubije njezina supruga Domagoja, zbog čega su je pojedini mediji nazvali “fatalna ujna”.

Prvo su oboje tvrdili da je Domagoj počinio samoubojstvo, no nakon što je istraga pokazala drugačije, nećak je prvo preuzeo krivnju, a nakon nekog vremena okrivio je ujnu. Na prvom suđenju na Županijskom sudu u Splitu nepravomoćno je osuđena na 22 godine zatvora, a nećak je dobio deset godina, što je bila maksimalna kazna za maloljetnika. Vrhovni sud je presudu ukinuo obrazloživši da nije dovoljno dobro dokazano da je Slađana nagovorila nećaka na ubojstvo.

Ponovljeno suđenje nećak je dočekao na slobodi kad mu je istekao maksimalni mogući istražni zatvor, nakon čega je na slobodu izašla i ujna. Nećak se u međuvremenu oženio i postao otac.

'Te večeri uništeni su brojni životi'

"Te večeri nije umro samo Domagoj. Nije uništen samo njegov život. Uništeni su brojni životi. Moj se pretvorio u pakao, nećakov, uništen je život moje curice (danas desetogodišnjakinje), mojih roditelja...Teško mi se uopće prisjećati, vraćati se u ta vremena", bori se Slađana s knedlom u grlu.

Tog 30 lipnja 2011. u kući na Hvaru vladala je dobra atmosfera. Nitko nije mogao ni pomisliti što će se dogoditi.

"Bili smo doma, ja sam pazila na našu tada 3,5-godišnju curicu. Sjećam se da je Domagoj bio jako dobro raspoložen. M. je bio malo čudan, ali ništa posebno, ništa više nego inače. Došao je na Hvar, kako je rekla moja svekrva Višnja, da si nešto zaradi. Njega uglavnom nisam viđala. Odlazio bi ujutro s radnicima mog muža, a vraćao bi se kasno navečer. Vodio je dosta raskalašen život pubertetlije. Bio je sklon alkoholu i pijanstvu, provodima, tulumarenju, a mislim da je imao i djevojku. Znam da se dopisivao s barem dvije djevojke. Nikada nismo bili u vezi, kako je on to kasnije tvrdio. Nikada nisam spavala s njime! Uostalom, radila sam Domagojem, mnogo sam se mučila, a živjeli smo u kući gdje je 24 sata bila Domagojeva majka Višnja, moja svekrva. Pa valjda bi ona primijetila da se tu nešto takvo događalo. Ne, ponavljam, nikada nisam bila ni u kakvoj vezi s M. i nisam imala ništa s njime", govori Slađana.

Kaže kako njen muž Domagoj inače nije bio sklon alkoholu, ali te večeri odlučio je otvoriti bocu šampanjca.

"Bila je to baš lijepa obiteljska večer i ništa nije dalo naslutiti da će se nešto loše dogoditi. Domagoj se igrao s djetetom, a onda je otvorio bocu pjenušca. Ja nisam pila. Ionako nikada nisam voljela alkohol. Njih dvoje su pili I pričali o tome kakva je glazba bila nekada i kakva sada, slušali su razne pjesme, a ja sam legla s djetetom u naručju. Zaspala sam. Kad sam se probudila, doživjela sam šok. Vidjela sam krvavog Domagoja na podu i M. pored njega. Izbezumljeno sam istrčala iz kuće i počela panično dozivati u pomoć. I to je prava istina o onome što se dogodilo", kaže Slađana za 100posto.

'Sigurna sam da mi je nešto ubacio u kavu'

"Nikako mi nije jasno što mi se dogodilo da sam zaspala. Nikada mi se nije dogodilo da bih zaspala dok držim dijete. Uvijek sam bila brižna majka. Kad sam se probudila osjećala sam se jako ošamućeno. Danas to ne mogu dokazati, ali postoji mogućnost da mi je nećak nešto stavio u kavu. To nikada neću saznati. Ali uvjerena sam da je to bilo baš tako", kaže.

Iako je svi znaju kao fatalnu ujnu koja je zavela svog nećaka, Slađana za njega kaže da je monstrum. Kaže da je Domagoja istinski voljela.

'Nisam bila u vezi s nećakom, voljela sam Domagoja'

"Domagoj me nije tukao. Kao i svi brakovi, imali smo svoje razmirice, ali nasilja nije bilo. Bio je dobar muž, volio me i ja sam voljela njega. A s nećakom nikada nisam imala ništa! Bog je svjedok da govorim istinu. M. je samo prvi puta rekao istinu u istrazi, kada je tvrdio da ga je on ubio i da ja sigurno ne znam niti zašto. Kasnije je na nagovor svoje obitelji i odvjetnika počeo mijenjati iskaze“, prisjeća se.

Kaže kako je u njihovu odnosu najveće probleme stvarala Domagojeva majka Višnja. Slađana kaže da nije bila snaha po njenom ukusu te da je koristila svaku priliku da je napadne.

„Bilo mi je jako teško. Pogotovo jer sam znala da nisam kriva, da stvarno nikakvo zlo nisam učinila. U zatvoru sam uglavnom šutjela, nisam više mogla ni plakati. Ali nekako sam se cijelo vrijeme nadala da će istina ipak izaći na vidjelo i da se to mora riješiti. Uglavnom sam u svemu tome bila sama, nisam imala podršku sa strane“, kaže Slađana.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

S nećakom danas više nije ni u kakvom kontaktu, niti su ikada razgovarali od te kobne večeri.

Negira da je s njim dok je bila u zatvoru, razmjenjivala ljubavna pisma. Naglašava da je poslala tek jedno u kojem ga je molila da kaže istina.

'Borit ću se za svoju djevojčicu do posljednjeg daha'

Otkako je Vrhovni sud odbacio prvostupanjsku presudu i Slađanu oslobodio krivnje, počela je njena pravna bitku za povrat djeteta.

"Centar za socijalnu skrb na Hvaru ponaša se kao da sam za nešto kriva, a sada je svima jasno da nisam jer nisam imala veze s tim zločinom kojeg je počinio onaj monstrum. Ali ja sam uvjerena da ću i ovog puta pobijediti. Moje je srce puno majčinske ljubavi za to dijete i sigurna sam da će ta ljubav nadjačati sve. Moja malena djevojčica jedini je razlog zašto sam na svijetu i samo ću se za nju boriti, ako treba i do posljednjeg daha“, zaključuje Novoselnik za 100posto.