Fažana Media Fest ponudio je zavidan program unatoč koroni

Fažana je od 7. do 13. rujna bila ne samo novinarsko već i diplomatsko središte Hrvatske i regije. FMF bio je prvi međunarodni medijski događaj u svijetu koji nije otkazan ili realiziran samo video komunikacijom

<p>Fažana Media Fest održan u Fažani od 7. do 13. rujna drugi je po redu multimedijalni medijski festival koji je, unatoč problemima i teškoćama vezanim uz Covid-19, <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/otvaranje-fazana-media-festa/">okupio preko 60 novinara i drugih sudionika</a></strong> iz preko 10 zemalja.</p><p>Tako su <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/okrugli-stol-covid-19-i-razlicitosti-cunami-govora-mrznje/">na okruglom stolu s temom Covid 19 i različitosti „Cunami govora mržnje“</a></strong>. sudjelovali <strong>Remzi Lani</strong>, direktor Albanian Media Institute; <strong>Nadezda Azhgikhina</strong>, direktorica PEN Moskva i članica Upravnog odbora Article 19; <strong>Simone Rafael, Amadeu Antonio Stiftung; Julie Posetti,</strong> ICFJ. Okrugli stol je moderirala <strong>Milica Pešić</strong>, direktorica Media Diversity Institute.</p><p>Cijeli događaj mogao se pratiti iz dvorane MMC-a u Fažani ili putem ZOOM-a, te na Facebook stranicama ICFJ-a (International Center for Journalist - Washington) i MDI-a ( Media Diversity Institute - London).</p><p>Tema festivala „Različiti su isti“ i festivalski sadržaji privukli su pozornost i predstavnika Europske unije u Hrvatskoj pa su pored toga što je festival <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/intervju-s-biljanom-borzan/">otvorila hrvatska europarlamentarka </a>Biljana Borzan</strong> u radu festivala, panelom na temu „Kako se Europska unija nosi s dezinformacijama i govorom mržnje“, sudjelovali i voditelj Predstavništva Europske komisije u HR <strong>Ognian Zlatev</strong>, voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj <strong>Violeta Simeonova Staničić </strong>te Veleposlanica Kraljevine Švedske u Hrvatskoj, <strong>Nj.E. gđa Diana Helen Madunić.</strong> S obzirom na to da je poseban suorganizator bio londonski Media Diversity Institute festival je posjetila i zamjenica veleposlanika Velike Britanije u Hrvatskoj <strong>Helen Christina Gilchrist Walker.</strong></p><p>Time je Fažana od 7. do 13. rujna bila ne samo novinarsko već i diplomatsko središte Hrvatske i regije. Također Fažana Media Fest bio je prvi međunarodni medijski događaj u svijetu od početka naglog širenja koronavirusa u ožujku koji nije otkazan ili u potpunosti realiziran samo video komunikacijom („online“).</p><p>U okviru teme aranžirana je i izložba likovnih radova Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula i Dječjeg vrtića „Sunce“ iz Fažane, čime se u zajedničku „akciju“ promoviranja i afirmiranja temeljnih vrijednosti festivala uključila i lokalna zajednica.</p><p>Prikazano je <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/vecer-dokumentarnog-filma/">desetak dokumentarnih filmova</a></strong> („Abesinia“, „Istina o Puli“, „Mala himna domovini“, „Tako blizu a tako daleki“ i dr.), a dva su filma imala svjetsku premijeru. Osim tih organizirana je i projekcija filmova „Posljednji Srbin u Hrvatskoj“ i „Erik“, dokumentarni film o Eriku Baliji, fažanskom glazbeniku, prikazan ove godine i na pulskom festivalu.</p><p>Gosti festivala bili su i <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/aleksandar-stankovic-na-fmf-u/">neki od istaknutih medijskih lica</a></strong> u Hrvatskoj (<strong>Igor Galo, Đelo Hadžiselimović, Aleksandar Stanković, Nigel Osborne, Kruno Lokotar, Predrag Ličina, Nenad Marjanović – dr. Fric, Danilo Lola Ilić</strong> i dr.)</p><p>Promovirano je i <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/stranka/">nekoliko vrijednih knjiga</a></strong> („Stranka“, „Topnički dnevnici“, „Život s Idijotima“, „Bljuzga u podne“, “Digitalno doba – Masovni mediji i digitalna kultura”) te je održan <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/mreza-za-izvjestavanje-o-razlicitosti-2-0-radionica-o-monitoringu-medija/">otvoreni razgovor na temu različitosti</a></strong>.</p><p>Predstavljena je i digitalna platforma „Start Thinking“ udruge INFORMO i kratki filmovi „Little Life Tales of Vodnjan – Dignano“, Welcome back“ i „Fertility day“.</p><p>Na otvorenoj sceni MMC-a u Fažani igrana je i kazališna predstava „Život iz dva dijela“ teatra „Theatron“ iz Malmö-a, Švedska.</p><p>U <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/fmf-2020/novinar-u-ulozi-pjevaca-i-gitariste/">bogatom glazbenom programu </a></strong>sudionici, gosti i publika mogli su se svaku večer zabaviti s nekim od „festivalskih“ bendova.</p><p>Festival je bio odobren od Županijskog stožera civilne zaštite te se osiguralo poštivanje svih propisanih mjera; maske, dezinficijensi, mjerenje tjelesne temperature, fizička distanca, a najveći se dio programa održavao na otvorenom. Nitko od sudionika, gostiju i posjetitelja nije imao simptome koji bi ukazivali na koronavirus a provjerom nakon festivala potvrđeno je da nitko od onih koji su u vrijeme festivala boravili u Fažani nije zaražen koronavirusom.</p><p>Medijsko praćenje festivala odvijalo se uglavnom preko medijskih pokrovitelja (Nacional, 24 sata, Glas Istre, TV Nova, Radio Maestral, Regional Express, ali i drugih medija u čemu je velik doprinos dala HINA.</p><p>Iako su do sada održana samo dva festivala, Fažana Media Fest već je sada ispunio očekivanja i organizatora i sudionika i pokazao da postoji veliki interes za ovu manifestaciju i to iz mnogo razloga.</p><p>Svu kompleksnost organizacije otežale su i objektivne financijske teškoće („korona budžet“), te se festival održao isključivo zahvaljujući entuzijazmu organizatora, šestomjesečnom kontinuiranom radu i podršci nekolicine pojedinaca te udruge Duh stare Fažane čija je predsjednica Lidija Udovički i osobno financijski pomogla održavanje festivala.</p><p>Značajnu pomoć pružili su i lokalni ugostitelji – posebno kamp Bi Village, poto Residence Panolija. Heritage Hotel Chersin i Kamene priče (Bale) te restorani (Sapore di Mare, Stara konoba, Korta, Vasianum, Trattoria Fasana) sa znatno sniženim cijenama prehrane i smještaja a djelomice čak i besplatnim uslugama.</p><p>Zbog pogoršane financijske situacije izazvane koronavirusom financijska potpora Općine Fažana festivalu ove je godine bila simbolična, ali je Općina sudjelovala i osiguravajući prostor i tehniku te režijske troškove.</p><p>Udruga Informo osigurala je troje volontera i program nagrađenih dokumentarnih filmova. Veliku programsku pomoć dobili smo i od posebnog suorganizatora ovogodišnjeg festivala – MDI (Media Diversity Institute).</p><p>Proračunski gledano gotovo polovinu stvarnih troškova festivala „pokrio“ je sam Centar za istraživačko novinarstvo, glavni organizator festivala, uključujući odricanje većine sudionika festivala od honorara te volonterski rad <strong>Petra Fehira, Saše Lekovića</strong> i šestočlane ekipe CIN-a (Press centar, IT, PR).</p><p>Nadamo se da će iduće godine ekonomska situacija biti povoljnija i da će se moći izdvojiti adekvatna sredstva kako bismo zajedno nastavili graditi misiju kojoj je pored novinarskih ciljeva želja i da doprinese promociji Fažane kao turističkog središta i istinskog prijatelja novinara iz cijelog svijeta.</p><p>Također, CIN priprema i razne druge projekte koji bi trebali omogućiti da Fažana postane međunarodno poznata destinacija i izvan ljetne turističke sezone a pogotovo kad je riječ o novinarstvu, medijima i kulturnim događajima.</p><p>Sve o ovogodišnjem Fažana Media Festu možete vidjeti na festivalskoj web stranici <strong><a href="https://fazanamediafest.eu/">www.fazanamediafest.eu.</a></strong></p>