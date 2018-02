Mladi HDZ-ovac Pero Milković zbog svadbe je zatvorio most

Lijepo ime Pero, Pero, Bog ga živio. Mnogo ljeta sretan bio, bio, mnogo ljeta živio.

Pjevali su to u subotu veseli svatovi mladoženji, inače predsjedniku Mladeži dubrovačkog HDZ-a i gradskom vijećniku Peri Milkoviću, nasred dubrovačkog Mosta “Dr. Franje Tuđmana”. Povorka okićenih automobila formirana u kolonu zaustavila se na samome mostu te tako na neko vrijeme zaustavila promet koji se nije mogao odvijati u tom traku. U međuvremenu, uz zvuk automobilskih sirena, desetak Perinih prijatelja raširilo se po mostu i suprotnom traku te zapalilo baklje. Sve je ovjekovječeno i videosnimkom. Ovakav ispraćaj u bračnu luku nekim Dubrovčanima ipak nije najbolje “sjeo”.

- To kako se ponašaju lokalni HDZ-ovci je nevjerojatno. Prozivali su Andru Vlahušića za brojne loše poteze, obećavali su promjene, a sad se ni oni ne ponašaju ništa bolje. Ovo je tako bahato, misle da sve mogu. A na kraju krajeva, eto, očito i mogu - rekao nam je ljutiti čitatelj.

Kako saznajemo, na vjenčanju mladog Milkovića (32) i njegove odabranice Marije bila je sva krema dubrovačkog HDZ-a. Među njima i Mato Franković, čelnik gradskog ogranka, a ujedno i gradonačelnik Dubrovnika. Upitali smo ga, s pozicija obje funkcije koje obnaša, za komentar na ovakvo ponašanje njegova kolege te bi li paljenje baklji na javnome mjestu i zaustavljanje prometa bez sankcija bilo dopušteno i nekome drugome.

- Nemam saznanja o navedenom događaju. Kako je riječ o državnoj cesti, Grad Dubrovnik na istoj nema mogućnost sankcioniranja navedenog događaja što bi sigurno napravio da se navedeno dogodilo na jednoj od cesta ili javnih površina kojima upravlja Grad Dubrovnik bez obzira na to o kome se radilo - rekao nam je Franković.

Na naš upit znači li to da ne vidi ništa sporno u tome, posebno jer je riječ o članu stranke na funkciji, ponovio nam je da nije bio tamo, nego samo na večeri, te da stoga ne može komentirati nešto što nije vidio.

- Iz odgovora koji sam vam prethodno dao mislim da je sasvim razvidan moj stav i mislim da je sasvim jasan - rekao nam je.

Iz PU dubrovačko-neretvanske su nam rekli kako ovog vikenda nisu dobili nikakvu dojavu o paljenju baklji na javnome mjestu.

- PU dubrovačko-neretvanska nije zaprimila dojavu niti raspolaže saznanjima da su se u posljednje vrijeme na Mostu ‘Dr. Franje Tuđmana’ palile baklje. Paljenje baklji, odnosno pirotehničkih sredstava na javnome mjestu regulirano je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, kojim je u čl. 90. za paljenje pirotehničkih sredstava na javnome mjestu propisana novčana kazna u iznosu od 5000 do 15.000 kn - istaknuli su nam. Do zaključenja ovoga broja nismo uspjeli doći do Milkovića.