Cijela saga oko 'korona tuluma' u konobi 'Pršut' Željka Keruma, od prije dva tjedna na kojoj je sudjelovalo pet sudaca različitih splitskih sudova, uz još nekoliko viđenijih uzvanika, zapravo je – inscenirana! I to od samog Keruma. Jer zna jako dobro bivši gradonačelnik, bivši saborski zastupnik, bivši/uskrsnuli poduzetnik i ponovno kandidat za fotelju prvog čovjeka Splita, kako nema loše reklame.

POGLEDAJTE VIDEO Kerumov dernek sa sucima

Već danima se u svim medijima govori o zabavi u vrijeme epidemioloških restrikcija, a ključno ime je ono Željka Keruma koji sprema 'spizu', pjeva i zabavlja goste. Dok bi video s takvim sadržajem za nekog drugog, eto recimo njegovog suparnika na skorim izborima prof. Ivicu Puljka, značio praktički gubitak svih izgleda kod birača, za populistu Keruma je to PR koji se ne može platiti, u udarnim terminima i na naslovnicama, ostavlja dojam pravog domaćina, čovjeka iz naroda koji će učiniti sve za goste, odnosno narod...

Ponovimo ukratko o čemu je riječ. Ivica Mornar, bivši nogometaš i igrač Hajduka, slavio je rođendan pa je ekipu s kojom inače igra mali 'balun' pozvao na druženje i feštu. Navodno, destinaciju suci nisu znali, a kada su stigli u kaštelansko sjedište našeg dobrog Rica, konobu 'Pršut', bilo im je neugodno samo se zahvaliti na pozivu. Pa su ostali na iću i piću, a netko je tijekom popodneva, odnosno večeri snimio kratak video na kojem se vidi slavljenik, sudac Miho Mratović te još nekoliko osoba među kojima Kerum u dobrom raspoloženju pjeva 'Starog morskog vuka'.

Suci će vjerojatno proći bez ozbiljnih posljedica

Da su petorica sudaca upali u polunamještenu priču – jer ipak se nešto i njih pitalo, uvijek su mogli otići kad su vidjeli tko je sve prisutan, brojem i 'kvalitetom' – svjedoče naknadne informacije iz pouzdanih izvora. Kerum se posljednjih dana odlučio s medijima komunicirati preko društvenih mreža pa je tako pojasnio i ovaj slučaj – njegov 'prika' Damir Karaman ga je nazvao i pitao može li doći s Mornarom i njegovom ekipom s baluna, što je Kerum odobrio, a 'za sve ostalo pitajte Karamana jer je on doveo tog kretena koji je snimao', doslovno stoji u objavi na fejsu. Međutim, prema našim informacijama, autor snimke je zapravo Kerumov čovjek od povjerenja. A pitanje je i jeli ovo jedini video snimljen te večeri...

Jasno je, dakle, kako Kerum samo može profitirati od cijele situacije. Za to vrijeme situacija za suce nije baš bajna, no vjerojatno će proći bez ozbiljnijih posljedica. Unatoč packama s Vrhovnog suda, čini se da neće biti stegovnog postupka. Predsjednik VS RH Đuro Sessa podnio je pritužbu protiv sudaca zbog kršenja Kodeksa sudačke etike, a tek treba vidjeti kako će sve skupa završiti jer sumnjamo da će recimo najavljeni policijski izvidi slučaja dati neki spektakularan rezultat.

U svemu je posebno interesantno kako se pored očiglednog krimena, kršenja epidemioloških mjera postavljenih od Stožera civilne zaštite (zbog takvih prekršaja ljudi se odvode u zatvor, a na proljeće su se po Splitu žene bacale na tlo i vezivale lisičinama), kao posebno skandalozan provlači opis o 'okruženju i atmosferi koja stvara dojam nedoličnosti', kako je to fino formulirao rečeni Sessa.

To je posebno zanimljivo jer da se kojim slučajem ova fešta održavala u Mornarovoj kući ili konobi nekog od sudaca, video-snimka bi izazvala petinu pažnje. U odnosu na ovu s Kerumom u zapaženoj sporednoj ulozi, naravno. Pa se izvlači prilično logičan zaključak. Kako je sucima ili bilo kome tko drži do vlastitog morala, ne prihvaća političku ili bilo kakvu trgovinu, neprimjereno uopće se naći u društvu s Kerumom.