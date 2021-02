Mislio sam ne komentirati događaj u Kaštelima, ali novinari stalno zovu pa moram. Znači ja u konobu nisam zvao nikoga niti se ikako čujem s ikim od spomenutih ljudi, čak ni s Mornarom. Mene je pitao Damir Karaman može li doć Mornar sa svojom ekipom s nogometa, naravno da sam dozvolio. Kad su ti ljudi otišli, ostao je samo jedan kojeg isto ne znam, ja sam kao inače zapjevao jer volim pjevat, za sve ostalo pitajte Karamana jer je on doveo tog kretena koji je to snimio, komentirao je Željko Kerum, druženje u svojoj konobi "Pršut" u Kaštelima.

Snimku je objavio Dalmatinski portal.

Videosnimka na kojoj on pjeva pjesmu "Stari morski vuk" i tako zabavlja društvo, iscurila je u javnost, a posebno je zanimljiva jer su među uzvanicima su bili neki od najviše pozicioniranih splitskih sudaca.

Suci i bivši igrač Hajduka

U "Pršutu" su tako, prenosi index, bili Bruno Klein, predsjednik Županijskog suda u Splitu, Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu, Dinko Mešin, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, Miho Mratović, sudac Županijskog suda (koji je u kadru s Mornarom) i Tomislav Zlodre, sudac Općinskog suda u Splitu.

Tamo je bio i Ivica Mornar, bivši igrač Hajduka.

Ubrzo nakon prve reakcije na druženje, koje je sporno i po epidemiološkim standardima, Kerum se još jednom oglasio na svojoj službenoj Facebook stranici.

- Ja samo par ljudi s te snimke uistinu poznajem. Ne razumijem zašto se radi skandal. Žao mi je što su sad ljudi dovedeni u situaciju da se nekome moraju opravdavat. Zbog čega sam ja trebao znati da Mornar dovodi ekipu s malog nogometa i da su to splitski suci? Sve skupa je to toliko beznačajno da ne želim trošiti vrijeme na to - navodi Kerum.

Stožer za sve saznao iz medija

Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije također se oglasio po ovom pitanju. U svom priopćenju navode kako nisu zaprimili nikakav zahtjev za održavanjem bilo kakvoga okupljanja.

"Sa spomenutim slučajem smo upoznati putem medija kao i ostala javnost, iako ne znamo mjesto i vrijeme nastanka spomenute snimke ni sudionike toga sastanka. Bilo kakvi mehanizmi sankcioniranja nisu u nadležnosti Stožera CZ. Epidemiološke mjere vrijede za sve bez iznimki. Ukoliko je došlo do kršenja epidemioloških mjera, nitko ne smije biti izuzet od sankcija", stoji u priopćenju.

Policija: Provjerit ćemo sve

Inače, prema mjerama Nacionalnog stožera, a koje su trenutačno na snazi, privatna okupljanja i svečanosti ograničena su na 10 osoba, a ograničava se i okupljanje na dva kućanstva.

O Kerumovoj zabavi u konobi oglasila se i splitska policija.

'Policija će obaviti potrebne provjere, te će u postupak uključiti i tijela koja obavljaju nadzor rada ugostiteljskih objekata i nadzor Odluka Stožera civilne zaštite na način da ćemo ih izvijestiti o utvrđenim činjenicama i pružiti potporu u poslovima iz njihove nadležnosti', kazali su nam u PU Splitsko-dalmatinskoj.

Vrhovni sud: Ovo je neprimjereno ponašanje sudaca izvan sudnice

U povodu druženja nekolicine sudaca Županijskog, Općinskog i Upravnog suda u Splitu u konobi poduzetnika i kandidata za gradonačelnika Splita navodimo sljedeće. Prema objavljenim podacima riječ je o druženju koje bi sucima trebalo biti potpuno strano, bez obzira na motive, običaje i okolnosti navedenoga druženja i to najmanje zbog epidemioloških mjere kojih se moraju svi pridržavati, a osobito suci koji svojim primjerom trebaju promicatti ponašanje sukladno zakonom ili posebno određenim mjerama određenih po mjerodavnim tijelima. Suci moraju uvijek voditi računa o svom ponašanju u sudnici i izvan nje. Standardi primjerenosti i obveze sudaca u tom su smislu propisani Kodeksom sudačke etike i viši su nego kod osoba koje ne obnašaju sudačku dužnost.

Pozivamo suce da skrupulozno i s posebnom pozornošću vode računa o svakoj situaciji u kojoj bi njihovo ponašanje moglo izgledate neprimjereno te da se vode načelima određenim u Kodeksu sudačke etike.

Glasnogovornik Vrhovnog suda Republike Hrvatske sudac Željko Pajalić

Pozivamo suce da skrupulozno i s posebnom pozornošću vode računa o svakoj situaciji u kojoj bi njihovo ponašanje moglo izgledate neprimjereno te da se vode načelima određenim u Kodeksu sudačke etike.



Glasnogovornik

Vrhovnog suda Republike Hrvatske

sudac Željko Pajalić