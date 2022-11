Fiksni tečaj kuna u euro za njih ne vrijedi. Ministarstvo obrane zaokružilo na više: 'Lakše je...'

Ministarstvo obrane predložilo je u savjetovanje s javnošću nove iznose za (su)financiranje pogreba branitelja i HRVI-ja, no fiksni tečaj konverzije, koji iznosi iznosi 7,5345 kuna za jedan euro i koji je propisan Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, odlučili su zaokružiti na prvi viši okrugli iznos jer im je tako bilo 'lakše', piše Tportal.

Obrazložili su to poskupljenjem troškova ukopa, prijevoza pokojnika te cijena goriva.

Zaokružili jer im je - lakše

Navode 'da pri određivanju iznosa u eurima nije korišten fiksni tečaj konverzije, već je radi lakše provedbe propisan novi iznos (okrugli broj) te se time odstupilo od osnovnog pravila preračunavanja primjenom fiksnog tečaja konverzije'.

Tako je za vijenac od svježeg cvijeća s grbom RH, umjesto 600, predloženo 800 kuna - što prema tečaju iznosi 106,18 eura, no Ministarstvo je to zaokružilo na 110 eura. I nije to jedina stavka gdje je iznos zaokružen na više.

Zaobilaze vlastite zakone

Prema Zakonu o uvođenju eura stoji da se prilikom predlaganja zakona (....) iznos preračunava se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (...) nakon čega se dobiveni iznos zaokružuje na nižu deseticu'.

Najčitaniji članci