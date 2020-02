Fiktivno se razveli?! Bandićeva Vesna otkupila stan uz popust

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ustvrdio je u petak da su on i supruga Vesna kupili stan kćerki od novca koji su dobili prodajom naslijeđenog supruginog stana u Preradovićevoj ulici. Štoviše, od prodaje tog stana su otplatili i zasad nepoznati dio kredita, rekao je Bandić.

Podsjetimo, isplatili su 720.000 kuna u gotovini od ukupne cijene stana koja je 854.000 kuna, a taj novac nije bio ranije prijavljen u imovinskoj kartici. Kupili su stan od 68,5 četvorna metra u središtu Zagreba, što je manje od 1500 eura po kvadratu. Stan je prodao prijatelj Željko Šelendić koji tvrdi da to nije ispod cijene.

No, vratimo se na podrijetlo novca. Iako se vodi kao stan, u Preradovićevoj 13 se nalazila ruševna kućica u kojoj je stambeni prostor 40-ak kvadrata. I ona nije naslijeđena, nego je kupljena za siću od 35.000 kuna i to zato jer su se Milan i Vesna Bandić izgleda fiktivno razveli. Priča je otprije poznata, ali Redatelj Dario Juričan i njegov suradnik Hrvoje Appelt došli su do opsežne dokumentacije o tom razvodu, a Juričan je sve objavio.

Početkom 1997. godine isticao je rok u kojem su oni koji su imali stanarsko pravo mogli otkupiti nekretnine u kojima su živjeli. Ali nisu smjeli imati drugu nekretninu. U proljeće 1996. godine, Milan i Vesna se razvode. Sudu su rekli da već dvije godine žive razdvojeno, te je sud iz njihovih izjava zaključio da su „nesuglasnosti u naravi takve da se bračna zajednica ne može obnoviti“.

Odmah nakon rastave, Vesna podnosi zahtjev za otkup stana na koji je pravo imala njena baka Anka Kolarić. Vesna tvrdi da je ona tamo neprestano živjela zadnjih 17 godina. Naravno, Bandići su tada imali stan u Bužanovoj 41 i tamo su živjeli. A prema svjedočenju susjeda i predstavnika stanara, živjeli su tamo i za vrijeme koje je Vesna navela da je živjela u Preradovićevoj, a i nakon „rastave“.

Bandić je pak ustvrdio medijima da su sedam godina bili rastavljeni u to vrijeme, što apsolutno nitko od njegovih prijatelja nije potvrdio tijekom godina. Dapače, u više navrata nam je potvrđen fiktivni razvod.

Kako god, u proljeće 1997. godine stambena komisija Zagreba u kojem je tada mladi Milan Bandić tek gradio političku karijeru u oporbenim klupama, donosi brzu odluku. Odobrava se otkup stana Vesni uz ogroman popust. Uz sve olakšice, trebala je platiti samo 35.760 kuna. I to deset posto odmah, a ostalo kroz mjesečne rate tijekom 20 godina. Prevedeno, 148 kuna mjesečno. Točno sedam dana od razvoda, Vesna je dobila stan jer nije imala krov nad glavom iako je živjela sa suprugom u Bužanovoj.

Nakon što ju je Vesna otkupila, nekretnina je stajala prazna. Tijekom 2014. se urušila od starosti.

Dakle, Bandići su stan u staroj dvorišnoj kućici dobili fiktivnim razvodom za tek 35.000 kuna. A sada gradonačelnik kaže da je prodana za iznos od kojeg su 720.000 kuna izdvojili kćeri za stan i još su otplatili nepoznati dio kredita. I 1996. kao i danas, Vesna Bandić je bila nezaposlena i bez prihoda.

