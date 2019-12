Izmišljaju priredbe: Bandićevi pajdaši vrte lovu cijele godine

Bilo ljeto, bila zima, bilo proljeće ili jesen, sasvim je svejedno: Grad Zagreb cijele godine pripada trojici odabranih pajdaša povezanih s Milanom Bandićem.

Denis Mohenski, Zdravko Krajina i Ratimir Jureković, zajedno s Bandićem čine kvartet koji drma manifestacijama koje se održavaju u centru grada doslovno tijekom cijele godine. I na njima zarađuju ogroman novac.

Mohenski vlada zimskim Adventom i Ljetom na Zrinjevcu, dok su Krajina i Jureković preuzeli zagrebačku jesen i proljeće.

Sve ovo odvija se bez ikakvog natječaja. Svima njima Bandić direktnom pogodbom dodjeljuje kućice i svi oni su doslovno izmislili manifestacije kako bi izigrali gradski propis o raspisivanju natječaja.

Deno: Kralj ljeta i zime

O Denisu Mohenskom smo već iscrpno pisali. Apsolutni rekorder po broju adventskih kućica zauzeo je cijelu špicu bez natječaja. Deno je ove godine samo za Advent postavio 50 kućica koje je Gradu platio 311 tisuća kuna, a svaku od njih dalje iznajmljuje za 35.000 do 100.000 kuna. I tako od 2016., otkad je osnovao firmu bez zaposlenih i nakon par mjeseci sudjelovao na prvom Adventu. Koliko mu dobro ide, svjedoči i činjenica da je nedavno sagradio vilu s bazenom u Istri vrijednu barem 10 milijuna kuna. Ljeti je iznajmljuje turistima za gotovo 32 tisuće kuna tjedno.

Ali nije Mohenski stavio ruke samo na Advent. Ljeto na Zrinjevcu održava se od 2016. i od tada je, direktnom i neposrednom odlukom Milana Bandića, u Deninim rukama. Te prve godine, Deno je od Grada dobio i dodatnih 150 tisuća kuna subvencije za organizaciju manifestacije. I od tada masno zarađuje.

Ljeto na Zrinjevcu odvija se po istom principu kao i mnogo unosniji Advent u Zagrebu. Već godinama se na isti način, bez natječaja, “kralju Adventa” dodjeljuje iznimno atraktivan Zrinjevac. Mohenski Gradu plaća sitniš, i to u pola cijene, a zauzvrat kućice u najljepšem parku u centru grada iznajmljuje po višestruko većim cijenama. Također, od Grada i Turističke zajednice dobiva i dodatne stotine tisuća kuna za organizaciju manifestacije. Kao da to nije dovoljno, svake godine Deno od Bandića dobiva sve više kućica po sve nižoj cijeni. Uz sve to, nekim ugostiteljima se uvjetuje sudjelovanje na Deninom Ljetu na Zrinjevcu ako žele imati kućicu na unosnijem Adventu.

Vozač i Uskokov optuženik uzeli su proljeće i jesen

Prijeđimo na ostatak godine. Kad Mohenski završi s ljetom i zimom, jesen i proljeće u Zagrebu zaposjedaju Zdravko Krajina i Ratimir Jureković. I oni posluju s kućicama i okreću stotine tisuća kuna na njima. Također bez ikakvog natječaja.

Zdravko Krajina je dugogodišnji vozač Milana Bandića i direktor firme Eko sajam. I o njemu smo opsežno pisali. Ni njegova firma nema zaposlenih, ali Bandić mu je u protekle dvije godine isplatio po 10 tisuća kuna iz proračuna kao potporu za sudjelovanje na manifestaciji Martin je u Zagrebu. Krajina je nedavno promijenio iskaz u svjedočenju na suđenju Milanu Bandiću u aferi Agram. Iako je ranije ispričao da je mesara Veljka Horvata i ugostitelja Josipa Katića službenim autom vozio na kolinje kod Bandićeve sestre u Grude, krajem rujna je tvrdio da ih je samo usput povezao. Rekao je kako je tada na službeni put vozio Ratimira Jurekovića, tadašnjeg višeg stručnog savjetnika pročelnika Ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba.

Ratimir Jureković je Bandićev zaposlenik i Uskokov optuženik povezan s tvrtkom Etno sajam. Formalno, vlasnik te tvrtke je njegov rođak, a prije rođaka firmu je vodio Jurekovićev punac. Međutim, obrtnici koji preko Etno sajma iznajmljuju kućice nam kažu da upravo ovaj Bandićev vjerni suradnik vuče konce iz sjene.

Jureković je također poznat iz afere Agram. Njega je Zdravko Krajina vozio na kolinje kod Bandićeve sestre u Hercegovinu. Osim toga, Jureković je Uskokov optuženik u aferi s namještanjem poslova s najmom šatora na Trgu bana Jelačića. Jurekoviću se sudi da je zlouporabama položaja osigurao prijateljskim tvrtkama 4,1 milijun kuna. U cijelom poslu je sudjelovala i tvrtka Etno sajam. Po sličnom modelu će kasnije Deno zavladati Adventom.

Zagreb je njihov grad

Tim dvjema tvrtkama, Eko sajam i Etno sajam, Bandić za iznimno nisku cijenu dodjeljuje desetke kućica i štandova na Trgu bana Jelačića, a oni ih kasnije ugostiteljima iznajmljuju po višestruko većim cijenama. Kad Eko sajam završi s Trgom, kućice preuzima Etno sajam. Sve ovo odvija se bez ikakvog natječaja.

Proljeće na Trgu bana Jelačića izgledalo je ovako: Petnaest dana u ožujku i travnju zauzele su tvrtke Eko sajam i Etno sajam s priredbama “Domaće je najbolje”, “Uskrsni sajam” i “Proljetni eko sajam”. Postavili su sveukupno 197 štandova. Sve je bilo isto, samo su se manifestacije mijenjale.

A koliko su bahati u svom radu, svjedoči i službeni akt gradonačelnika iz sredine travnja u kojemu Etno sajmu dodjeljuje Trg na korištenje u ožujku.

Prijeđimo na jesen.

Eko sajam i Etno sajam su tijekom listopada i studenog postavili 103 kućice i 70 štandova zbog priredbi “Okusi i mirisi tradicije”, “Poljoprivredni sajam domaćih proizvoda”, “Martin je u Zagrebu” i “Jesen je na stolu”.

Model je isti: Od gradonačelnika dobiju prostor na Trgu za iznimno nisku cijenu. Unajme kućice i stave ih na trg, a onda onima kojima u tim kućicama izlažu i prodaju, višestruko naplate najam kućica.

Očito je, Zagreb je njihov grad.

