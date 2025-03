Filda Ivanec oboljelim ženama vraća samopouzdanje: 'Besplatno im iscrtavam obrve'

Rak je opasna bolest s kojom se treba boriti, a onda još zbog kemoterapija izgube kosu i obrve. Željela sam pomoći ženama kako bi se bolje osjećale, obrve su okvir lica i zaista vraćaju samopouzdanje ženama - govori nam Filda Ivanec (56) vlasnica salona u Zagrebu koja je 2022. godine proglašena Ponosom Hrvatske. Posjetili smo je povodom 20. rođendana naše nagrade. Filda naime, vraća ono što je bolest oduzela: oboljelima od raka, ali onima s alopecijom besplatno na lice iscrtava obrve i tako im vraća samopouzdanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Filda Ivanec, vlasnica salona Refresh studio i dobitnica nagrade Ponos Hrvatske 2022. godine | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Salon je otvorila 2005. godine, a 2013. završila edukaciju za japansko iscrtavanje obrva. Taj je tretman u to vrijeme bio rijetkost i gotovo nepoznat u Hrvatskoj, no Ivanec je bila među prvima koja je u ponudu salona uvrstila 'microblading' obrva.

Empatija gospođe Ivanec

Ivanec je prije devet godina nakon poziva žene koja je tijekom kemoterapije ostala bez obrva odlučila omogućiti da u njezinom salonu taj tretman bude besplatan za sve one u istoj situaciji.

- Žena me kontaktirala, objasnila situaciju, a ja sam s njom dogovorila termin i cijenu. Čim sam spustila slušalicu, zamislila sam se, okrenula suprugu i rekla da joj ne želim naplatiti, već pokloniti. Suprug se složio, te sam poslala ženi poruku kako je tretman besplatan - prisjeća se Ivanec početaka akcije 'Plati osmijehom' pa nastavlja.

Zagreb: Filda Ivanec, vlasnica salona Refresh studio i dobitnica nagrade Ponos Hrvatske 2022. godine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Odmah me povratno nazvala i rasplakala se na telefon. S njom je sve krenulo. Prvo sam nekoliko godina kroz mjesečne akcije nudila besplatan tretman ljudima koji su zbog kemoterapije ostali bez obrva, s vremenom sam shvatila koliko je takvih ljudi, posebno žena. Troškovi bolesnih ljudi su nekad ogromni, pa pojedinci iako bi i željeli iscrtati obrve, za to nemaju. Danas je to 'svakodnevna' akcija, javiš mi se, dogovorimo termin i klijent dođe - govori nam Ivanec.

Kroz razgovor s ljudima koji primaju kemoterapiju shvatila je da se nekako uspiju pomiriti s gubitkom kose, ali ne i s gubitkom obrva. Iako im veli da je tretman za njih besplatan, često ne mogu vjerovati da će to biti tako.

- Većina me po dolasku pita treba li nešto platiti jer se ne žele dovesti u neugodnu situaciju, pa im opet objasnim da je tretman potpuno besplatan - rekla je Ivanec koja godinama svojim humanitarnim gestom ljudima vraća osmijeh na lice. Kako kaže, treba vjerovati u moć malih stvari.

- Za njih je to veliko, a za mene nije toliko velika stvar jer je to moja volja. Ne potrošim puno vremena, ni materijala, ali u konačnici dobiješ veliku stvar za tu osobu. Vidjeti ljude kako reagiraju nakon tretmana je zaista prekrasan osjećaj. Najčešće se smiju, a ima onih koji se rasplaču od sreće. Za njih to nije uljepšavanje, već vraćanje samopouzdanja - govori emotivna Ivanec, no najdraže joj je kad se žene vrate. Zdrave, žive i nasmijane.

Zagreb: Filda Ivanec, vlasnica salona Refresh studio i dobitnica nagrade Ponos Hrvatske 2022. godine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Sve su mi se vratile. Žene mi se vraćaju nakon pet, šest godina...žive i to me svaki put razveseli. Nemojte me krivo shvatiti, volim na taj način pomoći, no i mene emotivno pogodi njihova borba. Rijetko koja žena dođe vesela na tretman, mislim niti ne možeš biti pretjerano veseo kad se boriš za život, a odlaze zadovoljne. Povežeš se sa ženama na tretmanima, zato sam i vesela kad mi se vrate - objašnjava Ivanec koja već devet godina sa svojim vještinama vraća samopouzdanje ljudima, primarno ženama.

Na pitanje koji je plan za budućnost, odnosno kako dugo planira imati besplatnu uslugu iscrtavanja za one kojima je bolest na neki način uzela obrve, odgovara brzo, bez razmišljanja.

- Zauvijek. Dok ja radim, to će tako biti u mom salonu - s osmijehom govori empatična i nesebična Filda Ivanec.

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Pokrovitelji projekta su PBZ, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Končar, Fina, Janaf, Studenac i Wiener osiguranje VIG.