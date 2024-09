Filip (25) boluje od dvije rijetke leukemije, treba tri donora: Ne plači majko, želim živjeti...'

Rekla sam mu da ode dermatologu, no on se osjećao zdravo i dobro pa me nije odmah poslušao. Razmišljao je da stigne… Preko noći tada mu se odjednom pojavilo 20 kvrga nakon čega je odmah otišao liječniku. Pet tjedana kasnije, 22. srpnja dobio je dijagnozu da je riječ o genetskoj, zloćudnoj leukemiji plus Hodgkinov limfom, rekla je za Mojportal.hr majka Filipa Vladovića (25), Nada Mičak. Naime, mladiću je dijagnosticirana rijetka vrsta leukemije.

Za Filipovo izlječenje potreban je nesrodni podudarni donor krvotvornih matičnih stanica. I to ne jedan donor, već čak tri. Nada objašnjava da se radi o dvije vrste leukemije u jednom, zbog čega je teško pronaći donora. Matične stanice moraju biti kompatibilne za obje bolesti, što je jedini način da Filip ozdravi. Filip se nalazi na svjetskoj listi za donore, gdje je trenutno samo jedan donor koji je kompatibilan.

- Filip treba tri donora, a plan liječenja već postoji. Sada liječnici namjeravaju imunoterpijom zaustaviti širenje bolesti, potom slijede kemoterapije i zračenje i to ukoliko pronađu samo žarište leukemije, čime će Filipov organizam, odnosno njegov imunitet staviti na nulu. Tek tada je planirano liječenje matičnim stanicama što se predviđa da će biti u prosincu, kaže Filipova mama i pojašnjava kako onkolog u Njemačkoj neće započeti s tim procesom sve dok ne bude imao tri kompatibilna donora. Rekao joj je da je takav pristup nužan jer ukoliko slučajno Filipov organizam odbaci matične stanice jednog donora, ili drugi donor bude spriječen iz bilo kojeg razloga, to bi za Filipa bilo kobno. - objašnjava majka.

- Rekao mi je da da će moje dijete biti u izolaciji prije samog procesa, a i samo jedno kihanje moglo bi biti kobno. Stoga neće riskirati. Uvjeren je da će imunoterapijom zaustaviti širenje leukemije, a onda preostaje čekanje donora i zdravih matičnih stanica. Oko 90 posto kvrga i mrlja nalazi se na koži, dok su ostali organi zasad pošteđeni, pojašnjava Nada i dodaje kako su lijekovi, odnosno imunoterapija za njega posebno rađeni. Rečeno joj je kako se u cijelome svijetu tek oko dva posto ljudi razboli u toj kombinaciji koju ima Filip - nastavila je.

Mama Nada odlučna je pronaći donore za sina i spremna je putovati bilo gdje kako bi mu spasila život. Izradila je letke s osnovnim informacijama i kontakt brojem, koje dijeli putem društvenih mreža, lokalnih medija i poznanika. Obišla je vojarnu u Bjelovaru i planira posjetiti vojarnu u Petrinji, vjerujući da bi mladi i zdravi vojnici mogli biti kompatibilni donori. Ne traži novac, već zdrave matične stanice, jedini lijek za njezina sina.

- Mama, ja želim živjeti. Nemoj slučajno da te vidim da plačeš - rekao je Filip majci.