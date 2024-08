Damir o transplantaciji: Prvo želim odmoriti u Vukovaru, kroz mjesec dana krenut će postupak

Prije transplantacije se moje tijelo mora prvo odmoriti od kemoterapije i svega, a velika mi je želja i da iz bolnice odem u Vukovar malo se i psihički odmoriti od liječenja i svega ovog, kaže za 24sata Damir Pejić (16) iz Vukovara, koji je jučer primio najsretniju moguću vijest - za njega je u međunarodnom registru nesrodnih davatelja krvotvornih matičnih stanica pronađen odgovarajući darivatelj, iz Njemačke je. Damir boluje od leukemije, raka krvi, koja mu je dijagnosticirana drugi put dosad, prvi ju je put pobijedio 2020.

Nema, kaže nam, informaciju kad će biti transplantacija, no vjeruje da će to biti za mjesec, do mjesec i pol dana, ne zna točan termin.

Kako će Damiru presaditi matične stanice?

Kako su nam pojasnili stručnjaci za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, Damir neće morati ići u Njemačku na transplantaciju niti će darivatelj iz Njemačke morati dolaziti u Zagreb, već će medicinski materijal doputovati u Zagreb, gdje će biti transplantiran Damiru. Od uzimanja matičnih stanica darivatelja izvan Hrvatske do njihove transplantacije u oboljelu osobu prođu najviše dva dana. To je slučaj ako stanice dolaze iz neke druge države. Ako je pak darivatelj iz Hrvatske, nastoji se da on i pacijent budu u isto vrijeme prisutni u bolnici, bez susretanja, tako da se sve odvija i puno brže.

Kad počne postupak darivanja, u ovom slučaju u Njemačkoj, darivatelju će se u bolnici uzeti ili koštana srž ili periferne matične stanice, ovisno o tome za koji se postupak sam darivatelj odlučio. U oba slučaja to znači boravak u bolnici do najviše tri dana, bez ikakvih posljedica. Ako je darivana koštana srž, ona će onda pod općom anestezijom biti transplantirana i oboljeloj osobi, a ako se darivatelj odlučio za darivanje perifernih matičnih stanica, onda će ih sličnim postupkom, bez operacije, primiti i oboljela osoba. Koštana srž odnosno periferne matične stanice će u Zagreb doputovati posebnim medicinskim transportom.

Leukemija je rak kod kojeg krvlju kolaju maligne stanice te se može izliječiti unošenjem, transplantacijom tuđih, zdravih krvotvornih matičnih stanica ili koštane srži, u kojoj se te stanice nalaze. Oboljelom svoje matične stanice može darivati srodna osoba, najbolje brat ili sestra, kad je podudarnost tkiva najveća, ili nesrodne osobe, upisane u hrvatski registar darivatelja, koji je dio velikog međunarodnog registra. Samo se u jednoj trećini slučajeva pogodni darivatelj pronađe među srodnicima, dakle u velikoj većini slučajeva darivatelji budu nesrodne osobe. Tako je i Damiru nesrodni darivatelj pronađen u Njemačkoj. U Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica ima gotovo 65 tisuća osoba koje su dale uzorak krvi na tipiziranje, i koje nekome mogu pomoći, ako su podudarni. U umreženom svjetskom registru darivatelja je oko 40 milijuna ljudi. To znači da nam podudarniji od brata ili sestre može biti netko u Americi, Japanu ili bilo gdje drugdje. Zabilježen je slučaj u Hrvatskoj u kojem nitko od devetero braće i sestara nije bio podudaran desetom, oboljelom djetetu pa je donor pronađen u međunarodnom registru.

Kad se za nekoga u registru ustanovi da njegove krvotvorne matične stanice odgovaraju oboljeloj osobi, poziva ga se, i još jednom pita pristaje li na darivanje. Ako pristane, bude pozvan u bolnicu na postupak uzimanja matičnih stanica.

Postupak ne boli, traje nekoliko sati

Taj je postupak moguć na dva načina - između kojih bira sam darivatelj - tako što mu se uzme nešto koštane srži, u kojoj se nalaze krvotvorne matične stanice, i koje svatko od nas ima i za više života pa mu ne može "pofaliti". Koštana srž uzima se operativno, pod općom anestezijom, darivatelj ostaje u bolnici do tri dana i postupak za njega nije opasan. Drugi je način da mu se bez anestezije, u budnome stanju, uzimaju periferne matične stanice. U tom slučaju darivatelj nekoliko dana prije postupka prima injekcije koje matične stanice "potjeraju" iz koštane srži u krvotok i kad dospiju u njega, počinje postupak leukafereze u kojem kroz jednu iglu u darivateljevoj ruci izlazi krv, odvajaju se matične stanice i padaju u vrećicu, a ostala se krv kroz iglu u drugoj ruci vraća u darivatelja. To traje nekoliko sati i bezbolno je.

Kad oboljela osoba prima periferne matične stanice, postupak je sličan, također u budnome stanju. Radi se isto bez anestezije jer je bezbolan - kroz centralni venski kateter, spojen sa žilama, prima zdrave matične stanice svog darivatelja. To traje oko sat vremena. Ukratko, darivatelju će biti izdvojene matične stanice u Njemačkoj, transportirat će ih se na Rebro u Zagreb, i bit će transplantirane Damiru.

No prije tog postupka oboljela osoba mora na kemoterapiju u trajanju od otprilike tjedan dana, kojom joj se u potpunosti uništi njena koštana srž s malignim stanicama. Kad dobije nove, donirane stanice, one u roku do mjesec dana, a najčešće kroz dva tjedna, počnu stvarati nova, zdrava krvna zrnca - leukocite, eritrocite i trombocite. Nema više malignih stanica.

Nakon što darivane stanice primi, pacijent mora neko vrijeme boraviti u sterilnim, strogo kontroliranim uvjetima u bolnici, dok ne stekne novi imunitet. Ako je darivateljeva krvna grupa različita od njegove, transplantirana osoba će sad imati njegovu krvnu grupu jer ima i potpuno nove stanice.

'Konačno mogu mirne glave leći spavati'

- Nekako kao da još nisam svjestan. Kao kad sportaši osvoje medalju pa kažu da još nisu svjesni emocija. Tako je i meni na početku. Rekao bih da sreća koja će doći još nije došla, ali zasigurno mi je drago. Konačno mogu mirne glave leći spavati, sve se bliže kraju i otići ću na transplantaciju - rekao je Damir kad je doznao sretnu vijest o pronalasku darivatelja.

- Prvo idem na zračenja, dan-dva. Nakon toga ću primati kemoterapije s kojima će se uništiti cijela koštana srž, a onda ću primiti matične stanice od donora - pojasnio je.

- Malo udaraju emocije. Drago mi je, majka bi bila sretna, ali nije doživjela vidjeti kako joj se sin drugi put izliječio. Zasigurno bi bila sretna da me vidi tako da mi je drago - kazao je kroz suze.

Na pitanje je li mogao mirno spavati u vrijeme iščekivanja, kazao je:

- U glavi ti je da ti se ne da primati novi ciklus kemoterapije, znaš da će ti opet doći nuspojave. Nisam imao mučnine ni bolove, ali imao sam afte zbog kojih nisam mogao jesti po par dana.

Darivatelj i primatelj ne mogu se upoznati dok god ne prođe period od dvije godine. Tad mogu, uz obostranu suglasnost.

I vi možete pomoći Damiru uplatom na broj računa njegove bake:

Jela Pejić, IBAN HR3024020063212614462