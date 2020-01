'Filip nije ni jeo ni spavao, na kraju mi je rekao: 'Ili ja, ili oni!'

Ovo nije gotovo. Puno veće ribe su u pitanju i one su još na slobodi. To je javna tajna, govori nam Marcela Sunara, žena koja je proteklih mjeseci iznajmljivala stan Filipu Zavadlavu (25), osumnjičenom za trostruko ubojstvo u Splitu.

Prvi smo ušli u maleni, skladno namješteni stan u splitskom Varošu ispod Marjana, koji je mjesecima bio dom mladom pomorcu. Tamo se nakratko sklonio i nakon masakra. Ekskluzivno donosimo ispovijest njegove stanodavke s dosad neotkrivenim detaljima koji su prethodili stravičnom pokolju.

Marcela hoda po stanu. Uznemirena je. Još je potresena jer, kaže, njezin podstanar ni s čim nije odavao da bi mogao biti sposoban za ovako nešto. Sve do prije nekoliko mjeseci.

- Filip je došao ovdje nakon ubojstava. Ja ga nisam ni čula ni vidjela. Ostala sam šokirana kad me policija kontaktirala, kad su došli specijalci i detektivi. Cijelo jutro sam bila vani. Bio je dan kao i svaki drugi. Izašao je u sedam sati, nakon ubojstava je došao ovdje, presvukao se, u vreći ostavio odjeću i putem bacio kalašnjikov u Nazorovoj. Počeo mi je zvoniti mobitel. Rekli su mi da zaključam vrata i prozore, da su se čuli rafali. Nisam imala pojma što se događa - priča nam Marcela. Još joj nije sasvim jasno kako je došlo do ove situacije.

Na dan prije ubojstava Filip je sjedio na terasi i pio jogurt. Bio je zamišljen.

- Nikad to ne bih rekla za njega. Šokiralo me. Saznala sam prvo od ljudi iz kvarta. Govorili su kasnije da su mu kamatari upadali u stan usred noći, da su mu prijetili nožem... Nitko ovdje nije bio. Nitko. On je ovdje mjesecima. Samo on je ovdje bio. Čula bih da je itko ušao - tvrdi nam stanodavka i prva Zavadlavova susjeda. Opisala nam je život s njim.

- Bio je uredan. Svako jutro oko sedam sati sam ga čula. I to jutro sam ga čula da izlazi, čula sam vrata, korake. A kako je on uopće postao moj podstanar? Došao je preko samostana, preko sestre Ljubomire, koja ga je dovela ovdje.

Došao preko samostana

Živio je s ocem i bratom na Skalicama, a tijekom broda ili nešto prije ukrcavanja, Crkva se uplela da mu se pomogne. Slučajno, moja majka je poznavala tu sestru i ona joj je rekla da ima jednog momka kojemu je jako teško i koji ima problema u familiji te da je upravo otišao na brod. Pričamo o 2018. godini. Ja sam mu smještaj sačuvala jer smo se tako dogovorili. Nisam sumnjala da će biti problema i nije bilo nikakvih problema. Momak je došao, sve je prihvatio. Prihvatio je i da imamo turiste te da postoji mogućnost da će možda morati nekad izaći iz stana. Njemu je to pasalo, odmah mi je rekao da on plovi i da će vjerojatno ići na brod. Čak mi je rekao da će mi platiti da mu čuvam stvari jer se ne želi vratiti doma. Stalno je to ponavljao - priča Marcela.

- Osobno sam kasnije, kad smo se upoznali, saznala tko su mu braća. Mali Stanislav i Anton Ivan, kojega zovu Đani. Svi su znali za njih, a ja ih osobno nisam nikad upoznala. Pokazali su mi ih. Kasnije su mi ispričali da mali Stane već godinama ima problema s drogom i krađama. Rekli su mi da je cijela obitelj problematična. Tražili su pomoć, ali je nisu dobili. Filip se maknuo od njih - opisuje nam stanodavka.

- On je tu, u ovom stanu, bio gotovo cijelu 2019. I s turistima, i sa mnom i s mojim četverogodišnjim djetetom. Čak joj je kupovao poklone za Božić i rođendane. Filip ima i nećaka! Stanislav ima dijete, to svi znaju. Filip mu je pomagao, i njemu i majci. On ih je jedini izdržavao. Kad god bih vidjela Filipa, uvijek bih ga pitala je li dobro. Uvijek bi govorio da je sve ok - priča Marcela. Ali situacija se ubrzo promijenila.

Rekao je 'ili ja ili oni'

- Zadnjih nekoliko mjeseci, od rujna, pitala sam ga je li sve ok, a on je rekao da nije. Pitala sam ga mogu li mu pomoći, a on je samo odmahnuo glavom i rekao: ‘Šokovi, šokovi’. Nije objašnjavao, ništa nije rekao. Kad sam kasnije vidjela tko je ubijen, odmah sam rekla da je to bilo zbog braće - kaže ona.

- Među Filipovim stvarima, kad sam ih pakirala, vidjela sam da je uplaćivao novac Stani u zatvor. Stane je rujan i listopad bio u zatvoru. Đani je navodno viđen u studenom u Splitu. Na Filipu se zadnjih nekoliko mjeseci vidjelo da nešto nije u redu - dodaje. Opisala je i što se događalo dan prije masakra.

- Točno 24 sata prije ubojstava, oko 16 sati, prvi put sam ga vidjela da sjedi ispred na terasi. Nikad nije tamo sjedio. Jeo je i pio jogurt. Bio je odjeven u odjeću u kojoj je ubijao. Crna jakna, crne hlače. Inače, nosio je samo fine hlače i košulje. Nešto ga je mučilo. Bio je zabrinut i gledao u prazno. I danas žalim što ga nisam tad pitala što mu je - govori stanodavka.

- Kad su ga sljedeći dan u lisicama doveli na pretres, proplakao je. Ispričavao mi se da me doveo u takvu situaciju. Govorila sam mu da će sve biti ok, a on je meni rekao kako od muke nije spavao 16 dana.

‘Proveo sam noć na psihijatriji, nisam spavao danima. Nisam znao što ću. Ili ja, ili oni’, tako je rekao. Tjednima nije ni jeo. Navodno nije ni imao novca za hranu. Vidjelo se na njemu da ništa nije jeo, smršavio je deset kilograma u mjesec, dva. Završilo je tako da su nastradali i on i oni - potresena je Marcela Sunara.

Živio je skromno, nije imao gotovo ništa

Marcela nam je u stanu pokazala crne vreće pune odjeće, nekoliko začina, ulje i... to je zapravo to. Osim odjeće i laptopa, Filip Zavadlav u stanu nije imao gotovo ništa. Njegov hladnjak je prazan. Nema ništa za pojesti ni popiti.