<p>Na prvo od tri ročišta koja će se održati ovaj tjedan sud je pozvao šest svjedoka, no dvojica, otac Ante i brat Stanislav, odbili su svjedočiti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Suđenje Zavadlavu </strong></p><p>Zavadlav je u jednom trenutku s optuženičke klupe poručio bratu: Budi u komuni, ne mogu te više čuvati, pod ključem sam. </p><p>Brat Stanislav je, prije nego što je izašao iz sudnice, zamolio sutkinju da razgovara s bratom. </p><h2>Znali da je nabavio kalašnjikov, vježbao kraj Trogira </h2><p>Jedan od svjedoka ispričao je što se dogodilo na sam dan ubojstva - Filip ga je zvao više puta, bio je uznemiren i vikao je na telefon. On ga je pokušavao smiriti i rekao da će se naći. Razgovarali su u više navrata. </p><p>Kada je svjedok saznao što se dogodilo znao je da se radi o Filipu jer ga je prepoznao na snimci. Po hodu. </p><p>Drugi svjedok je rekao kako se s Filipom do tada nije čuo tri godine, a Filip mu je pričao o djevojci s kojom je prekinuo. Svjedok je na sudu ispričao i kako mu je Filip u 3 ujutro poslao poruku u kojoj je stajalo: "Moli za moju dušu". Kasnije tog dana Filip je krenuo u krvavi pohod. </p><p>Oba svjedoka su rekli kako su znali da je Filip nabavio kalašnjikov.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> </p><p>Jedan je rekao kako je Filip poručio da mu puška treba za samoobranu. Zajedno su išli na područje Trogira gdje su pucali iz nje. Ispucali su oko 30 metaka. </p><h2>Odvjetnik Šerić: Filip izgleda dobro, ali nije </h2><p>Odvjetnik Filipa Zavadlava, <strong>Branko Šerić</strong> rekao je nakon ročišta u srijedu kako bi u petak mogla sva saslušanja biti gotova. Iako još nije sigurno, prema svemu sudeći, Filip neće davati iskaz. </p><p>- On izgleda dobro, ali nije dobro. Što se krije ćemo čuti u petak - poručio je odvjetnik Šerić nakon ročišta. U petak bi na sud trebali doći vještaci koji će reći svoje mišljenje o Filipovom stanju. </p><p>- Ukoliko ne dođe do dopune ili novog vještačenja, onda bi to moglo biti to. S time da neće u petak biti završne riječi, ne očekujem to - dodao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šerić nakon ročišta</strong></p><p>Na pitanju jesu li postojale određene prijetnje prema Filipu, Šerić je rekao da mu je teško o tome govoriti te kako bi to bio "doprinos oštećenika"</p><p>- U konkretnom predmetu tog doprinosa nije bilo. Čuli smo roditelje dvojice stradalih, ubijenih, koji su rekli da njihovi sinovi nisu ničime uzrokovali ponašanje moga branitelja - poručio je Šerić- </p>