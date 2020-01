Filipini su naredili evakuaciju: Prijeti im 'vulkanski tsunami'

Filipinske vlasti naredile su evakuaciju 8000 stanovnika i otkazani su svi letovi prema Manili nakon što je vulkan Taal u nedjelju počeo izbacivati pepeo i osjetila su se podrhtavanja.

Filipinski Institut za vulkanologiju i seizmologiju podigao je razinu sigurnosti zbog vulkana Taal na 'razinu tri' koja upućuje na moućnost 'opasnih erupcija u nekoliko tjedana'.

Najviša razina je razina pet, kada se već odvija magmatska erupcija.

Institut je preporučio evakuaciju stanovnika na području vulkana Taal i dvije obližnje 'visokorizične' općine u pokrajini Bantagas te upozorio na 'mogući vulkanski tsunami'. Iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama rekli su novinarima da je ugroženo oko 8000 stanovnika, a evakuacija je već započela.

Čelnik Instituta Renato Solidum savjetovao je zajednicama oko jezera Taal da poduzmu predostrožne mjere jer je moguće zagađenje jezera Taal zbog vulkanskih aktivnosti.

Taal volcano eruption. Scary 🙈



To all PH ONCEs & other Filipinos who might be affected, please stay safe. Praying for you guys 🙏 pic.twitter.com/4BIsBRcMmk