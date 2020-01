Filipov otac u suzama: "Bojim se za njega, hoće li izdržati..."

- Bojim se za Filipa. Hoće li on to uspjeti izdržati? U stanju je takvom kakvo je. Nisam se čuo s njim, ali sljedeći tjedan probat ću doći do njega, posjetiti ga bude li moguće. Da ga idem gore vidit - rekao je Ante Zavadlav, otac Filipa Zavadlava za Jutarnji list.

U telefonskom razgovoru je nekoliko puta i zaplakao i ne želi previše govoriti o sinu.

- Najgore mi je ujutro. I u ovom trenutku razmišljam kako bih najradije da sam ja na njegovu mjestu i da je on vani. Znam da to nije moguće. I toga mi je najviše ža. Čekaj da saberem misli, bit će vremena - nastavlja Ante Zavadlav.

Nakon ubojstva mu je rekao: "Ćaća moj, učinija sam groznu stvar!". Odmah su išli potražiti časnu sestru, koja je jako voljela Filipa, ali je nisu našli.

Nakon toga ih je psiholog Centra za socijalnu skrb nagovorio da se nađu u kafiću "Borsalino" nedaleko od sjedišta splitske policije i već u 16.30 sati bili su ondje.

- Ma čujte, on je bija zaključan. O svemu tome se doznalo, kako da vam kažem, u dahu - kaže Filipov otac.

Par puta je htio prekinuti razgovor, a onda je prije nego je spustio slušalicu rekao:

- Želio sam izraziti sućut obiteljima koje je usmrtio moj sin, ali mi je savjetovano da možda još nije vrijeme.

Ante je inače pomorac i često ga nije bilo kod kuće. Pojedini mediji su objavili da je bio na heroinu, a majka Etel je za Nedjeljni Jutarnji priznala da se još uvijek bori s tom ovisnošću.

- Ja se borim s tim - kaže Etel.