Filipović i Grlić Radman imali su u 'čarapi' po 100.000 eura za posuditi državi. Sad stiže zarada

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je na svojim stranicama počelo objavljivati nadopunjene imovinske kartice dužnosnika, a među njima je zasad i nekoliko ministara. Zbog tehničkih problema, ove godine rok za predaju upravo ističe, pa će neke kartice biti objavljene naknadno.

Od onih čije kartice su objavljene, uglavnom nema većih promjena. Osim kod Gordana Grlića-Radmana, najbogatijeg ministra u Vladi. Kako su 24sata već ekskluzivno objavila, Grlić Radman je otkupio u cijelosti od obitelji dvije trećine vile u Privlaci pored Zadra i sada je to upisao u imovinsku karticu. Ispravio je i neke ranije greške, a zanimljivo je da je i ogromno imanje u Stubičkim toplicama promijenio u vikendicu sa zemljištem. U to zemljište je dodao i okolne šume i pašnjake, pa valjda i čuvenu kapelicu koju je izgradio otac. Grlić Radman nije objavio koliko je lani zaradio od tvrtke Agroproteinka koja ima koncesiju za skupljanje životinjskih lešina i kojoj je prošle godine procvao posao spaljivanjem usmrćenih svinja zbog svinjske kuge. Dividenda za 2023. godinu se isplaćuje ove godine, pa će se to vidjeti tek u nadopuni imovinske kartice. Zarada ministra će biti u stotinama tisuća eura.

Ali od članova Vlade čije kartice su objavljene, napokon je poznato i koliko je tko uložio u državne, "narodne" obveznice izdane lani u ovo doba. Premijer Andrej Plenković je pozvao sve da u njih ulože, ali očito ga nisu svi poslušali ili nisu imali dovoljno novca.

Grlić Radman rekorder

Opet je Grlić Radman sa suprugom rekorder.

On je u državne obveznice uložio 100.000 eura, a supruga 70.000 eura. Kako je prinos (kamata) 3,65 posto, on će uskoro dobiti 3.650 eura kamate, te još toliko sljedeće godine. Sljedeće godine mu država vraća i njegovih 100.000 posuđenih eura.

Filipović uložio 100.000 eura

Bivši ministar gospodarstva Davor Filipović je također imućan i imao je štednju dobivenu od prodaje imovine, nasljedstva i rada, pa je također uložio 100.000 eura u obveznice, dok je supruga uložila 6.000 eura.

I on će, kao i ministar vanjskih poslova, u dvije godine, na uloženo zaraditi 7.300 eura. Ne čini se puno, ali u da je taj novac držao u banci, kamata bi mu bila od 0,1 do 1 posto. Domoljubno ulaganje mu nije pomoglo da ostane u Vladi nakon afere Mreža.

Simbolične uloge u obveznice su imale ministrica turizma Nikolina Brnjac i potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga. Brnjac je uložila tisuću eura, pa će u dvije godine zaraditi 73 eura, dok je Šimpraga uložila tek 500 eura, što joj znači dvogodišnju zaradu 36,5 eura.

I ministar branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved je uložio simboličnih tisuću eura.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Od onih čije kartice su objavljeni, obveznice nisu kupili Vili Beroš, Marin Piletić, Marija Vučković, Ivan Anušić i Nina Obuljen Koržinek.

Ostalima još nije objavljena imovinska kartica, a bit će zanimljivo pratiti koliko je uložio premijer, ali i Oleg Butković, koji je prvo nakon konzultacija sa suprugom rekao da ih neće kupiti, ali se predomislio nakon Plenkovićeve poruke. I ministar financija Marko Primorac, koji je prvi put u povijesti izdao narodnu obveznicu, vjerojatno se “isprsio” s pozamašnim iznosom od ušteđevine kako bi poslao poruku i ostalima. Primorcu je pogotovo važan ovaj potez jer je on prvi ministar koji je uspio progurati tu ideju, iako se o njoj i prije raspravljalo. Ali tu nije stao nego je Vlada u studenom također građanima prodala trezorske zapise, a upravo ovaj tjedan traje i još jedan krug kupnje državnog duga kroz trezorske zapise. Primorac je vjerojatno kupio i obveznice i trezorske zapise u studenom, a ovaj tjedan potvrdio je ulaganje i u posljednju “turu”.

- Ja sam vam sinoć sa svojom suprugom čekao da prođe ponoć i testirali smo odmah prije spavanja platformu za upis trezorskih zapisa, upisali smo i tromjesečne i godišnje trezorske zapise. Nismo išli na spavanje prije nego što smo upisali trezorske zapise, upisali smo, odnosno uplatili, 10 komada tromjesečnih i 30 komada godišnjih - rekao je Primorac u ponedjeljak navečer u razgovoru za Novu TV.

Trezorski zapisi funkcioniraju malo drukčije nego obveznice. Nema kamate, ali se svodi na isto. Uplatite niži iznos od stvarne vrijednosti, a onda vam na račun sjeda puni iznos. Prinos je sličan kao kod narodnih obveznica, između 3,65 i 3,75 posto. Primorcu i supruzi trezorski će zapisi vrijediti 40.000 eura, a platili su ih 38.853 eura, što znači ukupno zaradu malo manju od 1500 eura.

Inače, narodne obveznice lani je kupilo oko 45.000 građana u vrijednosti 1,33 milijarde eura. U ožujku mogu očekivati prve kamate. U studenom prošle godine građanima je prodana gotovo milijarda eura trezorskih zapisa. Ali iako je država planirala prikupiti barem 550 milijuna eura, interes je znatno jači, pa ne bi čudilo da se opet zaustavi oko milijarde eura, koliko će uložiti oni bogatiji građani.