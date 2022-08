Filipović najavio "vrlo brzo" mjere pomoći oko inflacije

Odgovarajući na pitanje novinara nakon sjednice Vlade o tome da neprofitne udruge dobivaju račune za energente kao i poduzetnici, Filipović je rekao da su u Vladi svjesni da takve udruge ne mogu plaćati račune za struju koji im dolaze.

Najavio je da će u idućim danima biti predstavljeno rješenje kojim će se pomoći i udrugama, apostrofirajući da se neće dopustiti ni da vrtići, škole, starački domovi i bolnice budu u situaciji da ne mogu plaćati račune za energente.

Upitan hoće li prema njima ići mjere kao i prema građanima, u smislu ograničenja cijena, Filipović je rekao da će se mjere "detaljno prezentirati kada budu u potpunosti izbrušene".

"Imamo nekoliko varijanti koje su na stolu, prema tome, naši sugrađani, posebno oni koji su najugroženiji, mogu biti sigurni da će država biti uz njih, da ćemo pomoći da svi ovu tešku i kriznu situaciju prebrode sa što manje problema", izjavio je Filipović.

Kada je riječ o roku do kojeg će paket biti predstavljen, Filipović je rekao da je već najavljeno da će taj paket biti predstavljen "na jesen" i u tom roku će svakako i biti predstavljen.

"Dopustite, vidjet ćete da će to biti u razumnom roku, svjesni smo situacije, intenzivno se na tome radi. Svatko onaj tko je ugrožen imat će podršku države", poručio je Filipović.

Poduzetnici dio povećanja cijena energenata "prelili" na povećanje cijena

Na pitanje novinarke razmatra li se ograničavanje cijene struje za poduzetnike, Filipović je rekao da s njima vodi kontinuirani dijalog, u Vladi su svjesni problema s kojima se oni susreću, i za njih će se pronaći rješenje "u mjeri u kojoj to bude moguće".

No, ustvrdio je i da su poduzetnici dio povećanja cijena energenata "prelili" na povećanje cijena proizvoda i usluga, kao i da ima poduzetnika koji nisu potpisali ugovor na vrijeme, kada je cijena struje bila puno povoljnija.

"Vjerojatno su mislili da će cijena pasti, no ona nije pala već je rasla. Tako, oni su se svojim postupcima doveli u situaciju koja je sada teška", ustvrdio je Filipović.

No, apostrofirao je da će se pokušati donijeti sveobuhvatni paket mjera "za sve", to jest za snažnu pomoć građanima i gospodarstvu.

Naveo je i podatak da je trenutno cijena električne energije na tržištima gotovo deset puta veća od one koju građani plaćaju.

Rekao je i da je HEP velik dio krize preuzeo na svoja leđa, no Vlada vodi računa o poslovanju HEP-a i neće dopustiti da se ta tvrtka eventualno nađe u problemima.

Proširenje LNG- za godinu i pol, plinovoda Zlobin - Bosiljevo za oko tri godine

Vlada je na sjednici u četvrtak s ciljem povećanja sigurnosti opskrbe plinom, donijela odluku o izgradnji plinovoda Zlobin - Bosiljevo i povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, pri čemu ukupna vrijednost ulaganja doseže 180 milijuna eura.

Od toga, 25 milijuna kani uložiti u udvostručenje kapaciteta LNG-a, a 155 milijuna eura se odnosi na proširenje plinovodne mreže.

Pritom, izjavio je Filipović, proširenje LNG-a može biti gotovo za godinu i pol dana, a planirano trajanje projekta proširenja plinovoda Zlobin - Bosiljevo je oko tri godine.

Ministar je ustvrdio da je jako važno ići tim smjerom, kako bi se Hrvatska pozicionirala kao lider na novoj energetskoj karti Europe. Jačanjem plinovodne mreže, istaknuo je Filipović, intencija je omogućiti opskrbu plinom Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine.

Izvijestio je i da se podzemno skladište plina Okoli puni predviđenom dinamikom, trenutno to iznosi 68 posto, a do kraja tjedna bi to moglo biti i više od 70 posto.

Na prozivke sinjskog gradonačelnika Mire Bulja, koji tvrdi da je u tom gradu opskrba vodom pred kolapsom jer ne mogu plaćati pet puta veće račune za struju koje im je poslao HEP, Filipović je rekao da Vodovod Cetinske krajine u listopadu prošle godine je imao ponudu za struju od 134 eura, lanjskog prosinca od 170 eura, a krajem ožujka ove godine 256 eura. "To su sve odbili", istaknuo je Filipović.

Vodovod Cetinske krajine tri puta odbio potpisati ugovor s HEP-om po znatno nižoj ponudi

S druge strane, naveo je Filipović, Grad Sinj je 1. srpnja ove godine potpisao ugovor s HEP-om, čime plaća električnu energiju 259 eura. "A sada, zato što su tri puta odbijali, Vodovod Cetinske krajine plaća struju 349 eura", izjavio je Filipović.

"Čija je odluka da se tri puta odbija potpisati ugovor s HEP-om po znatno nižoj ponudi", upitao je Filipović, dodajući da su takve poslovne odluke u "potpunosti pogrešne".

Poduzetnici su jučer upozorili na zadužnice koje su dobili od Gradske plinare Zagreb, koja na taj način želi osigurati naplatu potraživanja. Upitan o tome, Filipović je rekao da svi koji su dobili te zadužnice pitanje o tome trebaju postaviti Gradskoj plinari i onima čija je to odgovornost.

"Teško mi je to komentirati, osim da je to isključivo odluka Uprave zagrebačke plinare, odnosno Zagrebačkog holdinga, odnosno ljudi koji su predsjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga. To je pitanje za njih", dodao je Filipović.

Ministar je i izrazio sućut u povodu preminulog novinara Mislava Bage.

"Duboko sam potresen tužnom viješću da nas je prerano napustio cijenjeni novinar Mislav Bago. Izražavam iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama. Mislav će nam jako faliti", rekao je Filipović.

