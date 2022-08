Primorac: Imamo niz opcija, na vrijeme ćemo donijeti mjere

Ministar financija Marko Primorac rekao je da će Vlada i dalje pomagati poduzetnicima i građanima da se nose s visokom inflacijom kroz raspodjelu viška proračunskih sredstava na optimalan način, te upozorio poduzetnike koji ostvaruju ekstra profit na račun smanjivanja PDV-a kako Vlada ima mehanizme da tome stane na kraj.

U izjavi novinarima nakon vladine sjednice, Primorac je potvrdio da Vlada i dalje razmišlja o raspodjeli viška proračunskih prihoda poduzetnicima i građanima koji su suočeni s rastućim troškovima zbog rekordne inflacije, što će napraviti na optimalan način. Podsjetio je pritom da je Vlada svojim intervencijama već dosad pokazala da se zna nositi s krizama.

"Smanjivanja PDV-a na niz proizvoda bila su korak u dobrom smjeru, odnosno jedini mogući mehanizam Vlade da pokuša utjecati na smanjivanje cijena. Činjenica je isto tako da efekt smanjivanja PDV-a nije u potpunosti utjecao na smanjenje cijena. To isto tako nije nešto neuobičajeno, nepoznato ili izvanredno. Pitanje je samo u kojoj mjeri će do tog efekta doista i doći, i na koji će način svi dionici prepoznati i snositi društvenu odgovornost u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo", naveo je ministar.

Podsjetio je da je Vlada već stavila u javnu raspravu prijedlog izmjena zakona o PDV-u kojim se predviđa snižavanje stope PDV-a na drvo, sječke, pelete, brikete i na energiju iz toplinskih stanica na 5 posto, što smatra dobrom mjerom, koja će ići u smjeru pomoći socijalno najugroženijima koji se griju na taj način.

Danas je najavljeno i smanjenje PDV-a na isporuku solarnih panela na nula posto s ciljem trajnog smanjenja cijena tih panela, i po njegovim riječima, to je jedino što Vlada može učiniti.

Kako ističe, Vlada ima ograničen prostor u tome da osigura da se snižavanje PDV-a prelije u niže cijene proizvoda, ali pritom ipak nije nemoćna.

"Stav je Vlade da svatko mora preuzeti odgovornost i dio tereta krize, a Vlada, vjerujte, ima mehanizama. Postoje porezi na ekstraprofite. Dakle, ako netko ostvaruje povećane marže i ako uočimo da je ta pojava postala pravilnost, mi ćemo to tretirati. Upozorio bih sve one koji će kalkulantski ulaziti u tu priču, da to ne čine, jer Vlada ima mehanizme kako tome stati na kraj", napomenuo je Primorac.

Govoreći o višku prihoda o državnom proračunu, Primorac je kazao da ga je spreman usmjeriti na pomoć socijano najugroženijim skupinama stanovništva, podsjetivši da Vlada ima i obveze poput indeksacije mirovina, otvorena je i za razgovore oko potencijalnog porasta plaća u državnom i javnom sektoru zbog inflacije, a da će eventualne viškove poreznih prihoda distribuirati na optimalan način.

Primorac je izvijestio i da je vrijednost fiskaliziranih računa porasla od početka godine do danas za otpriike 20-30 posto u odnosu na godinu ranije, no i da su prihodi od PDV-a pritom rasli nižom dinamikom uslijed snižavanja poreznih stopa, odnosno za 15-ak posto, dok su ukupni proračunski prihodi porasli za 5 posto.

"Što se tiče fiskalnog prostora koji će država imati, ona će intervenirati na optimalan način, prije svega imajući u vidu socijalno ugrožene skupine", poručio je Primorac.

Osvrnuvši se na velike probleme poduzeća i neprofitnog sektora u vezi visokih troškova energije, kazao je da postoji mogućnost da ili propuste impuls inflacije do krajnjih potrošača pa im Vlada onda pomaže izravno, ili postoji mogućnost da im pomaže HEP snižavanjem svojih cijena, a da Vlada onda pomaže HEP-u.

To je pitanje o kojem se trenutno rapravlja, naveo je. "Mjere će biti donesene na vrijeme, imamo niz opcija, i svakako ćemo donijeti zadovoljavajuće mjere", poručio je Primorac.

Na upit očekuje li da inflacija do kraja godine uspori s rekordnih 12,3 posto u srpnju, Primorac je potvrdio kako očekuje smanjivanje godišnje stope inflacije prema kraju godine, istaknuvši da se već sada uočava pad cijena sirovina poput nafte i metala.

