Davor Filipović vjeruje kako će HDZ na predstojećim lokalnim izborima dobiti većinu te da će postati gradonačelnik

- Prioriteti su obnova i financijska konsolidacija grada. Poznato je da sam već dulje vrijeme upozoravao da se gradskim financijama upravlja jako loše. Akumuliran je manjak u gradskom proračunu od milijardu i 300 milijuna kuna. Skoro 750 milijuna kuna dospjelih, a neplaćenih obveza na kraju 2019. godine.

Jasno je da se tu treba napraviti radikalan zaokret. Bez konsolidacije ne možete imati ni uspješnu obnovu grada. Fokusirat ćemo se i na druge izazove u Gradu Zagrebu, poput prometnih, socijalnih, obrazovnih i obuhvatiti u programu koji ćemo prezentirati u sljedećem razdoblju. Vjerujem da će to građani prepoznati i da ću postiti gradonačelnik Zagreba - kazao je kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u.

'Moji studenti mogu dobiti vrijednost više na temelju moga političkog angažmana'

U HDZ je ušao 2014. godine i to nakon što je postao docent na Ekonomskom fakultetu.

- Time sam riješio sva svoja egzistencijalna pitanja. Kad postanete docent, dobili ste stalni posao i možete se posvetiti akademskoj karijeri bez velikih pritisaka. U tom trenutku htio sam dati doprinos, mijenjati neke stvari na bolje i tada sam se uključio u HDZ. Htio sam izbjeći onu situaciju da netko kaže: Tebi je to dala politika, tebi je to dala stranka. Ja sam sve napravio što sam trebao napraviti, odradio stvari prije nego sam se politički angažirao. Politička karijera ne isključuje akademsku. Svoja predavanja mogu obogatiti iskustvima koja sam stekao kroz politiku. Moji studenti mogu dobiti vrijednost više na temelju moga političkog angažmana - rekao je te istaknuo kako je ušao u HDZ jer je to stranka kojoj svjetonazorski pripada.





- Ne bih se osvrtao na ono što je bilo, nego se fokusirao na teme Zagreba. HDZ je narodnjačka domoljubna stranka, ja zastupam te vrednote.

Bandićevo loše upravljanje gradom je kulminiralo prilikom potresa

Filipović je rekao kako o Milanu Bandiću može govoriti u kontekstu što je do sada napravio.





- To kako on upravlja gradom i kako ja vidim grad su dva različita svijeta. Njegovo loše upravljanje gradom je kulminiralo prilikom potresa kada je rekao da su naši sugrađani sami krivi za potres. Mene je to osobno pogodilo kao građanina. Sjetit ćete se kada je rekao da školarci trebaju prati ruke lugom kada nije bilo dovoljno sapuna, to je uvreda za sve školarce. Većina projekata koje je započeo, čak i koji su kvalitetni za Grad Zagreb, stvorena je percepcija nepotizma i korupcije. To su stvari koje više nećemo gledati u našem gradu kad ja pobijedim na lokalnim izborima - rekao je Filipović.



Istaknuo je kako Grad Zagreb u 21. stoljeću ne mogu voditi zarobljenici prošlosti, nego ljudi koji gledaju naprijed, koji su odlučni, žive ovaj grad i čije srce kuca za Zagreb i koji žele promijeniti sve ono što nije dobro u gradu.

Prioritet Nacionalna dječja bolnica

Na pitanje hoće li se zauzimati za izgradnju bolnice u Novom Zagrebu, Sveučilišne bolnice, rekao je da je apsolutno za izgradnju te kako je u prethodnom mandatu osigurano 22 milijuna kuna nepovratnih sredstava Europske unije za projektno-tehničku dokumentaciju kako bi se izgradila Nacionalna dječja bolnica.





- Izgradnja Nacionalne dječje bolnice je prvi korak kako bismo imali Sveučilišnu bolnicu. To će biti jedan od mojih prioriteta - istaknuo je Filipović.



Što se tiče cjenika koliko bi završetak bolnice u Blatu stajao, rekao je kako se upravo radi studija izvodljivosti i misli da je radi jedna od najvećih konzultantskih tvrtki te kad bude izračun gotov, onda će to biti točan podatak.





- Definitivno će gradnja Sveučilišne bolnice početi u mojem mandatu - naglasio je.



Jarunski most smatra jedan od prioriteta.



- U mojem mandatu pokrenut ćemo izgradnju Jarunskog mosta. On bi trebao biti dug oko 625 metara, a širok 40-50 metara. Nećemo samo raditi Jarunski most nego ćemo i rekonstruirati Vrapčansku ulicu, Zagrebačku cestu na sjeveru i Jadransku aveniju na jugu, rekao je.



- Taj projekt bi trebao biti oko 825 milijuna kuna i planira se financirati europskim novcem. Uvelike će riješiti prometne probleme u tom dijelu grada. U sljedećem mandatu to će sigurno biti započeto i trudit ćemo se da u istom mandatu bude završeno, dodao je.



Nagalasio je da stadion Maksimir ne izgleda dobro.



- Ta infrastruktura je neadekvatna za ono što Dinamovi igrači pružaju. Znam što Dinamo znači Zagrebu i Zagrepčanima, napravit ću sve da se krene u novu priču. Dinamo je simbol Grada Zagreba i grad mora biti u toj priči. Dinamo treba participirati s dijelom svojih sredstava i HNS - rekao je Davor Filipović.