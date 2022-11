Filmske scene u Makarskoj: Dvojica reketara upala u dobro osmišljenu policijsku klopku

Zbog kaznenog djela iznude u pokušaju uhićeni su 45-godišnji državljanin BiH i 40-godišnji hrvatski državljanin, a cijela akcija hvatanja ovog dvojca odvila se u samom centru Makarskoj, u ponedjeljak u jutarnjim satima na očigled brojnih građana. Naime, zbog ovog uhićenja u Makarsku su stigli i pripadnici Jedinice specijalne i interventne policije iz Splita, znajući unaprijed vrijeme i mjesto sastanka dvojice reketara s njihovom žrtvom, inače dobrostojećim Makaraninom.

Foto: Privatan album

Naime, 31-godišnji muškarac kojemu su u ime novčanog duga prijetili fizičkom silom cijeli je slučaj prijavio policiji, no ipak je jedva, bojeći se za sebe i svoje bližnje, pristao bio dio gotovo filmskog uhićenja. S dvojcem je primopredaju novca dogovorio u kavani nasuprot trajektnog pristaništa, a policija je sve pomno isplanirala. U kavani su to jutro, kako doznajemo, gosti uglavnom bili policajci u civilu osiguravajući tako cijelu akciju jer uvijek postoji pretpostavka da su reketari naoružani. Nekoliko specijalaca, naoružanih i pod punom opremom mirno je ušetalo u poznati makarski kafić i dvojac izvukao dvojac na ulicu.

Cijelu akciju budno su ispratili brojni prolaznici čudeći se prizorima na frekventnoj lokaciji u njihovom gradu, no tijekom uhićenja nije bilo ni povišenih tonova. Muškarci se naime, nisu uopće opirali uhićenju vidjevši da su uhvaćeni u pomno osmišljenu klopku, no ipak su nad njima su iz preventivnih razloga upotrebljena sredstva prisile. Nakon što su ih izveli iz kavane, djelatnici specijalne policije potom su ih "ispratili" do automobila BiH registarskih oznaka ukrašenog brojnim navijačkim rekvizitima. S tim vozilom su stigli u Makarsku, a parkirali su ga 50-ak metara dalje od kavane, uz trgovinu, kako bi lakše nestali s iskamčenim novcem.

Policija je odmah obavila detaljan pretres vozila, a neslužbeno se doznaje da su od 31-godišnjaka pokušali izvući veću količinu novca. Obojica su, po provedenom kriminalističkom istraživanju, uz kaznenu prijavu policijskom pritvorskom nadzorniku. Više službenih informacija iz PU splitsko-dalmatinske nije bilo moguće doznati, o svemu su javnost izvijestili tek u kratkim crtama, nakon što je kriminalističko istraživanje završeno. Inače, za kazneno djelo iznude u pokušaju predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Najčitaniji članci