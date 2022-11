Financiranje lokalnih jedinica: 'Paušalni porez u turizmu će se uračunati u fiskalno izravnanje'

Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave donose se iz tri ključna razloga - dva su vezana uz sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, a jedan uz sustav fiskalnog izravnanja, rekao je ministar financija Marko Primorac upitan u Saboru o Zakonu koji se nalazi u javnoj raspravi.

Podsjetio je da lokalne jedinice iz prihoda od poreza na dohodak financiraju osnovno i srednje školstvo, vatrogastvo, zdravstvo i socijalnu skrb pa pojasnio što izmjene donose.

- U sustavu socijalne skrbi dolazi do promjene iz razloga što se Centri više neće financirati udjelom od 0,2 posto u prihodima od poreza na dohodak već će se taj udio pribrojiti financiranju Domova za starije. U okviru financiranja vatrogastva, 1 posto prihoda poreza na dohodak do sad se dodjeljivao onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju JVP, a one koje nemaju nego imaju DVD-e taj 1 posto su mogle raspodijeliti na druge decentralizirane funkcije. Ovim izmjenama se tih 1 posto usmjerava isključivo na vatrogastvo, čak i u onim jedinicama koje nemaju JVP - istaknuo je.

Mijenja se i sustav fiskalnog izravnanja.

- On je uspostavljen s ciljem omogućavanja pružanja usporedive razine javnih usluga uz usporedivo porezno opterećenje svim lokalnim jedinicama i mi smo se, s obzirom na to da je taj sustav dominantno financiran prihodima poreza na dohodak, odlučili sustav fiskalnog izravnanja temeljiti na izravnavanju kapaciteta u ostvarivanju prihoda od poreza na dohodak. I do sada je u tom sustavu bio, prije svega, obuhvaćen taj prihod, kao i maksimalan iznos prireza koji bi pojedina lokalna jedinica mogla ostvariti uvođenjem maksimalne dozvoljene stope prireza, a sada se u taj kapacitet uračunava i paušalni porez u turizmu. Pa će se lokalnim jedinicama koje ostvaruju pravo na korištenje sredstava iz fiskalnog izravnanja omogućiti da ostvare sredstva u iznosu od one razlike između tog maksimalnog kapaciteta i referentne vrijednosti koja će biti utvrđena uzimajući u obzir maksimalni paušalni porez u turizmu - pojasnio je Primorac.

