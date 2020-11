Fiolić: 'Nisam znao za presudu, ostavio sam to sve iza sebe...'

U mirovini sam. Ništa ne radim, evo pijem kavu sa suprugom. Nisam vam iskreno ništa vidio i znate da izbjegavam medije i izjave, rekao nam je Stjepan Fiolić, nekoć bliski Sanaderov suradnik

<p><strong>Stjepan Fiolić </strong>Sanaderovu presudu dočekao je uz jutarnju kavu, ako se može reći da ju je dočekao jer smo mu mi bili prvi izvor informacija o presudi.</p><p>- Nisam vam iskreno ništa vidio i znate da izbjegavam medije i izjave. Ostavio sam to sve iza sebe. A što mu je dosuđeno – pita nas nekadašnji bliski Sanaderov suradnik.</p><p>Nakon pojašnjenja prvo kratko tišina pa kaže: "Aha ma ne znam što bi rekao uopće na to. Trudim se ne misliti o tome. Evo baš u društvu pijem kavu pa se eventualno možemo čuti kasnije", ljubazno će Fiolić.</p><p>Ipak, prije pozdrava pitali smo što danas radi, čime se bavi, što mu je s tvrtkom koja mu je u siječnju stavljena na bubanj?</p><p>- U mirovini sam. Ništa ne radim, evo pijem kavu sa suprugom – rekao je. Čuva se od korone.</p><p>- Svatko normalan se boji toga virusa i treba se paziti. Evo mi smo uglavnom kod kuće i ne idemo nikuda ako baš nije potrebno. No ja se više uzdam u dragoga boga nego u koronu – zaključio je nasmijano. </p>