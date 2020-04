U prošlom je tjednu u odnosu na isto razdoblje lani u svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije broj računa smanjen za 54 posto, a iznos računa je za trećinu manji, no na tjednoj se razini zbog Uskrsa bilježe porasti i broja i iznosa računa, pokazuju u srijedu objavljeni podaci Porezne uprave.

U razdoblju od 6. do 12. travnja ove godine u svim djelatnostima izdano je 19,8 milijuna računa, što je i više nego upola manje u odnosu na nešto više od 43 milijuna izdanih računa u istom lanjskom tjednu.

Ukupna vrijednost računa u proteklom je tjednu dosegnula 2,25 milijardi kuna, što je za 34 posto manje u odnosu na 3,39 milijardi kuna u istom lanjskom razdoblju, podaci su iz informacije o sustavu fiskalizacije koju je Porezna uprava objavila na svojim internetskim stranicama.

U proteklom je tjednu u djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala vidljivo smanjenje broja računa od 43 posto, na 14,6 milijuna, a iznosa računa za 24 posto, na 1,8 milijardi kuna.

Istodobno, u ugostiteljstvu i turizmu izdano je 95 posto manje računa ili njih nešto manje od 363 tisuće, a iznos je smanjen za 91 posto, na 27,3 milijuna kuna.

Na tjednoj razini zbog Uskrsa više fiskaliziranih računa i veća vrijednost

Usporedba podataka iz sustava fiskalizacije na tjednoj razini pokazuje da je uskrsna potrošnja pridonijela rastu i broja i iznosa fiskaliziranih računa, pri čemu je u trgovini na malo to povećanje dvozmenkasto, a jednoznamenkasto u ugostiteljstvu i turizmu.

Tako je u drugom tjednu travnja, od 6. travnja do Uskrsa, 12. travnja, u odnosu na prvi tjedna travnja (od 30. ožujka do 5. travnja) u svim djelatnostima broj računa porastao za 18 posto, a iznos računa za 24 posto.

Pritom je u trgovini broj računa porastao za 19 posto, a njihova vrijednost za 24 posto.

U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane na tjednoj je razni broj računa bio veći za 6 posto, a iznos računa za 8 posto, podaci su Porezne uprave.

Od početka korona-krize vrijednost računa na godišnjoj razini manja 16 posto

Iz usporedbe podataka iz sustava fiskalizacije za razdoblje od 24. veljače do 12. travnja ove godine, koliko traje korona-kriza u Hrvatskoj, a u odnosu na one za razdoblje od 23. veljače do 12. travnja 2019. godine, vidljivo je smanjenje broja računa od 31 posto, dok je vrijednost fiskaliziranih računa manja za 16 posto.

Ove godine, naime, u razdoblju od 24. veljače do 12. travnja izdano je 204,2 milijuna računa, čija vrijednost doseže 18,5 milijardi kuna, a u istom lanjskom razdoblju 295,3 milijuna računa, ukupne vrijednosti 22,1 milijardu kuna.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala na godišnjoj je razini broj računa smanjen za 25 posto, na 131,8 milijuna, dok je njihova vrijednost na godišnjoj razini pala 11 posto, na 13,8 milijardi kuna.

U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane broj fiskaliziranih računa i njihove vrijednosti je više nego prepolovljen - broj računa je smanjen za 54 posto, na njih 21,3 milijuna, a iznos je pao za 56 posto, na 819,9 milijuna kuna.

Osim što je pokazatelj značajnog slabljenja gospodarske aktivnosti, manji broj računa i njihova iznosa izravno utječe na punjenje državne blagajne, prvenstveno na smanjenje prihoda od najizdašnijeg poreznog prihoda - PDV-a.

Ministar financija Zdravko Marić je krajem prošloga tjedna iznio podatak da su prihodi proračuna u prvih deset dana travnja ove godine na trećini prihoda iz istog razdoblja prošle godine. "Prvih deset dana ovoga mjeseca prihodna strana, porezni prihodi i od doprinosa - prikupili smo trećinu prošlogodišnjih prihoda", izjavio je u petak Marić.