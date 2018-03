Fizijatrica posuđivala milijune, prevarila je čak i rođenu sestru

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje dr. Ivi Popović (39), fizijatrici iz Klinike za traumatologiju, optuženoj da je prevarila 31 osobu.

U međuvremenu je dodala prezime Rabić i postala majka, a na sudu je, zbog proteka vremena, ponovila da se ne smatra krivom, piše Jutarnji list.

Dosad je ispitano 15-ak svjedoka, a prvi u novom "valu" svjedočio je fizijatričin šogor Željko P. (51), sveučilišni profesor, koji joj je posudio oko 1,7 milijuna kuna, i kojem je na kraju ostala dužna još 102.818 kuna.

I njemu je, kao i većini oštećenih, Popović ispričala da je od vlasnika Dinersa Žarka Kraljevića naslijedila milijune eura i da joj trebaju novci na njezinom tekućem dok ne sjedne nasljedstvo, ali i da želi otvoriti privatnu praksu.

Fizijatričin šogor prvo joj je posudio 15.000 kuna u svibnju 2012., sutradan još 35.000 kuna, a dio mu je odmah i vraćala.

Svjedokinja Vlatka M. (39), Ivina školska kolegica, prisjetila se svojeg iskustva s posudbom novca fizijatrici s kojom ju je nakon dugo godina “spojio” njezin djed.

- Jednom prilikom moj djed s kojim sam živjela rekao mi je da je bio u Traumi i da me pozdravila poznanica Iva te su razmijenili kontakte. Kad je 2013. obolio i nitko nije znao što mu je, otišao je Ivi. Ona ga je hospitalizirala i shvatila gdje je problem. Kao liječnica je fantastična bila. Ubrzo me tražila 20.000 kuna pozajmice za njezinu privatnu praksu. S mužem sam skupila 19.800 kuna koje joj je on prebacio na račun. Ubrzo mu je Iva vratila 22.000, a razliku nije htjela nazad.

Prema optužnici, Popović je optužena da je prevarila 31 osobu od kojih je posudila 20 milijuna kuna i za sebe zadržala 9,4 milijuna. Fizijatričini vjerovnici su bili poznanici, prijatelji, kolege, pacijenti, djelatnica MUP-a, frizer, terapeut pa i rođena sestra.

Svima je bila prijateljica i izvan radnog vremena. Koristila je sva moguća sredstva, poznanstva i rodbinske veze da stekne povjerenje.

Pričala im je nekoliko različitih priča. U jednu je uplela i drugu sestru tvrdeći da je u problemima. Zatim, da joj je pokojni vlasnik Dinersa Žarko Kraljević ostavio u nasljedstvo 12 milijuna eura koji su na austrijskom računu, ali da novac još čeka. Jadala se i kako je mafija želi ubiti i oteti joj sina. Policiji je prijavljivala da joj žrtve prijete opasnim osobama iz kriminalnog miljea.

Stavljena je pod nadzor. Uhićena je dok je uzimala označene novčanice. Od tada se brani šutnjom...