Fižulić: Nitko turizmom nije riješio gospodarske probleme

Prošlih 27 godina isprobali smo sve putove osim liberalnog puta. Niti jedna reforma do sada nije se pokazala uspješnom. Hrvatski BDP stagnira još od 1980-ih, rekao je novinar i kolumnist 24sata i tjednika Express Boris Rašeta na početku Caffe Liberala u organizaciji tjednika Express.

Panel o poreznoj politici: Sandra Švaljek, Goranko Fižulić i Ivan Koprić raspravljaju o poreznim opterećenjima hrvatskih građana Reporter: Denis Gaščić Posted by 24sata Politiko on Thursday, 8 February 2018

U kafiću "Kak se šika" u zagrebačkoj Ilici održan je panel o poreznoj politici na kojem su gostovali ekonomistica Sandra Švaljek, bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić i profesor upravnog prava Ivan Koprić.

- Liberalizam vidim kao čistu suprotnost populizmu. Netko tko nije populist zagovara manju državu i manje poreze, a to čak u Velikoj Britaniji želi tek 10% građana. Naravno da to vrijedi i za Hrvatsku - rekla je Švaljek. Objasnila je kako javni sektor treba pružati kvalitetnu uslugu i biti efikasan.

- Liberali nisu nužno protiv javnog servisa, ali se zalažu za to da on bude kvalitetan. Problem Hrvatske je što se nije radilo na reformama koje bi pružile bolju i kvalitetniju uslugu i vodile do stopa rasta - objasnila je.

Koprić je istaknuo nikako se u Hrvatskoj krivo raspravlja o reformi javne uprave.

- Reforma je kao slaganje Rubikove kocke. Što je veća neorganizacija sustava, to neki ljudi više profitiraju. Nitko, ne želi slagati Rubikovu kocku još od programa Račanove Vlade, no i njegova je druga Vlada je to zaboravila. Sanader je najavljivao “mršavu državu”, no samo je reducirao broj ministarstva. Nakon tri desetljeća zemlja smo koja se na zna formirati, možda je to zbog tradicije nedemokratske tradicije - rekao je Koprić.

Fižulić smatra da je Hrvatska tu samo kako bi postojala kao država, a ne zbog svojih građana.

- Imamo užasno skupu državu. Ovo je najdesnija Vlada dosad jer kupuje avione dok zdravstvo propada - poručio je Fižulić.

Koprić je poručio da imamo ministarstva i agencije, a ne znamo koji su njihovi ciljevi.

- Te institucije imaju nazive, a nemaju nikakve ciljeve koje moraju napraviti. Predsjednik Tuđman je rekao da imamo državu, no ne znamo kakvu. Nismo još nacija nego smo podijeljeni jer jedni žive na račun drugih - kazao je Koprić.

Švaljek je istaknula kako je Macron primjer da se može bolje.

- Nikad nismo uvažavali činjenicu da nakon dobrog dolazi loše vrijeme za koje nismo ništa sačuvali. Francuska nam pokazuje da moramo nešto učiniti ako želimo uspjeti - rekla je ekonomistica i dodala kako su dobre strane Macronova programa smanjenje jedinica lokalne samouprave, poboljšanje porezne reforme i reforma poreznog sustava.

- Ako se to može u Francuskoj, zašto ne bi moglo u Hrvatskoj - pita se Švaljek.

Na pitanje trebaju li Bandiću 27 savjetnika, Švaljek je odgovorila:

- Ti ljudi su tamo parkirani kako bi dobivali više plaće sve dok ne idu u mirovinu. Koštaju nas 6 milijuna kuna. Gradonačelnik ni ne jede ni ne liže snijeg, to rade gradske službe. Pitala sam te savjetnike čime se bave i svi su mi napisali tri strane nadajući se da će dobiti nešto da rade - prepričala je Švaljek. Smatra kako je problem što u Hrvatskoj ne postoji volja za radom.

Fižulić je istaknuo kako ćemo u skorije vrijeme imati gospodarski rast koji će se prelijevati iz Europe, no moramo znati da će američko i europsko gospodarstvo u dogledno vrijeme pasti u recesiju.

- Nikome nije uspjelo turizmom riješiti svoje gospodarske probleme pa je teško i da će Hrvatskoj to uspjeti. Probleme nećemo riješiti i na izborima jer se kod nas glasa kupnjom karte za odlazak iz hrvatske. Dio građana živi od rente, ali drugi dio iseljava - poručio je.

Koprić je rekao da probleme moramo početi rješavati od centralne razine ka lokalnoj, no naglasio je kolika je štetnost Lex Šerifa.

- Lex šerif je primjer zakona kakav se ne bi smio raditi, on je posvađan sa svim principima liberalne demokracije - zaključio je profesor.