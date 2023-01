Fleiss: 'Badava nam topovi kad nema vode u jezeru i to je stari problem, zato nema skijanja...'

Dolazak na Sljeme je stari zagrebački običaj za koji ne treba posebnog razloga, no za one kojima je potrebna dodatna motivacija imamo poticaj u obliku prigodnih ponuda, programa ili aranžmana – stoji na službenim stranicama Sljemena no ondje bi odmah trebalo pisati da skijališta odnosno skijanja nema u ponudi i kada snijega ima.