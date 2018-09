Florence odsjekla cijeli grad: 'Svuda je voda, ne vraćajte se'

Urgan Florence, koji još od četvrtka hara američkom istočnom obalom, od ostatka svijeta odsjekao je Wilmington, priobalni grad od 120.000 stanovnika u Sjevernoj Karolini. Sve prilazne ceste gradu su pod vodom, a dužnosnici su evakuirano stanovništvo upozorili da ni ne pomišlja na povratak.

Većina onih koji su ostali bore se vodom koja nadire na sve strane, a grad je i dalje uglavnom bez struje koja se vratila u tek nekoliko ulica u centru. Od sigurne smrti spašeno je 400 ljudi, ali te sreće nisu bili majka i njezin sedmogodišnji sin koje su prije dva dana pronašli mrtve.

- Grad je sada poput otoka, okružen je vodom. Želimo da se vratite kući, ali nemojte još dolaziti, preopasno je, poručile su gradske vlasti.

Grad Wilmington, u kojem je odrasla košarkaška legenda Michael Jordan, poznat je i po snimanju serije Dawson's Creek. Jordan je, nakon vijesti o poplavama, počeo prikupljati financijsku pomoć za svoje sugrađane, javlja BBC.

