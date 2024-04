Fokus i Republika: 'Zagreb se maćehinski odnosi prema Dubravi i Sesvetama...'

Na konferenciji za novinare na okretištu tramvaja u Dubravi rekli su kako je to mjesto povijesno bilo poznato pod nazivom "mitnica" i označavalo je granicu Zagreba. "Ova lokacija za nas nije samo geografski položaj na karti i početak II. izborne jedinice, već simbol mnogih izazova, koji traju i danas", istaknuo je Mario Kolar, kandidat Fokusa na listi druge izborne jedinice.

Rekao je da kao čovjek koji svakodnevno živi i osjeća probleme stanovnika tog dijela Zagreba vidi kako se i država i grad Zagreb cijelo vrijeme maćehinski ponašaju prema stanovnicima Dubrave i Sesveta.

Jedan od ključnih problema je, kaže, prometni kolaps koji zadaje velike probleme stanovnicima tih četvrti, ali i onima koji iz istočnog dijela Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije dolaze u Zagreb na posao.

"Niti država niti Grad Zagreb ne potiču pravo rješenje, a to je denivelacija željezničke pruge. Kako to da je pruga riješena u zapadnom dijelu grada, do Borongaja, a Dubrava i Sesvete to ne zaslužuju? Možemo koje je sada na vlasti u Zagrebu prevarilo je stanovnike Dubrave i Sesveta, jer nama ovdje obećavaju polu-rješenje: podvožnjak kao nastavak Mandlove ulice. Nažalost, čak i to je prazno obećanje, jer dosada nije ništa napravljeno", istaknuo jeo Kolar.

"S ljudima poput Marija Kolara zalažemo se za konkretna rješenja u Dubravi i Sesvetama. Tu su još gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, a s nacionalno prepoznatljivim i dokazanim Damirom Bajsom pokrivamo cijelo područje II. izborne jedinice do Bjelovara. Inače, koalicija Fokus-Republika izlazi na parlamentarne izbore u svih jedanaest izbornih jedinica što pokazuje da imamo širinu i naš je cilj osvojiti dovoljan broj mandata da možemo utjecati na konkretne promjene u Hrvatskoj" - izjavio je Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus.