Fond za zaštitu okoliša: Ponoš dao mandat na raspolaganje

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš objavio je u četvrtak da je dao mandat na raspolaganje, nakon što je dva dana ranije objavio audio snimku prijetnji i uvreda koje je prije godinu dana izgovorio bivšem predsjedniku Radničkog vijeća u Fondu Mislavu Kotarcu.

"Dajem mandat na raspolaganje i spreman sam se suočiti sa svim posljedicama svoje neprimjerene komunikacije", kazao je Ponoš na konferenciji za novinare u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ponoš je na konferenciji za novinare u utorak objavio audiosnimku prijetnji i uvreda koje je prije godinu dana izgovorio bivšem predsjedniku Radničkog vijeća u Fondu Mislavu Kotarcu, ustvrdivši kako ga tim tajno snimljenim razgovorom Kotarac ucjenjuje.

Ponoš, koji je i član Predsjedništva HNS-a, nakon konzultacija s vodstvom stranke, dao je mandat na raspolaganje na sve funkcije u HNS-u.

Ponoševu ostavku na mjesto direktora Fonda zatražili su HNS-ov potpredsjednik Vlade Predrag Štromar i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Ćorić u Saboru vrlo šturo o 'slučaju Ponoš-Kotarac'

Ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić u četvrtak je vrlo šturo komentirao zastupničku prozivku da nije ništa poduzeo iako je bio upoznat sa 'slučajem Ponoš-Kotarac', nije odgovorio ni na izravan upit hoće li zbog događaja u Fondu za zaštitu okoliša dati ostavku.

"Insinuacije koje ste naveli, nisu utemeljene, to je sve što ću u ovom trenutku reći na tu temu", odgovorio je ministar zastupniku Miri Bulju (Most) koji ga je prozvao zbog spomenutog slučaja te mu poručio da to više nije pitanje ostavke direktora Fonda Dubravka Ponoša, nego pitanje njegove ostavke.

Hoćete li dati ostavku zbog ovoga što se događa u Fondu? pitao je Bulj, čije je pitanje ostalo bez izravnog ministrovog odgovora.

Spomenuto pitanje Bulj je postavio za saborske rasprave o prijedlog zakona da se obeštete radnici trgovačkog društva Plobest koji su bili profesionalno izloženi štetnom djelovanju azbesta.

Taj prijedlog, kojim će se obeštetiti 510 radnika koji su od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju, dobio je zastupničku potporu.

Ukupno će se na ime obeštećenja isplatiti 219 tisuća kuna po radniku obročno kroz tri godine ako je radnik na radnom mjestu u tim tvrtkama proveo pet godina, rekao je ministar, izrazivši nadu da će se spomenutim zakonom ispraviti dugogodišnja nepravda prema zaposlenicima Plobesta.