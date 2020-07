Formiranje nove vlasti moglo bi nas, ionako spore, još usporiti u povlačenju 20 milijardi EU eura

EU do kraja godine treba odlučiti o 'friškom' proračunu i pomoći zbog korone, a mi idemo u izbore i formiranje vlasti. To bi nas moglo usporiti u povlačenju novca, upozorava stručnjakinja Ariana Vela

<p>Europska komisija je krajem svibnja predstavila revidirani Višegodišnji financijski okvir za financijsku perspektivu 2021. – 2027., prema kojem bi Hrvatska bila "sretna dobitnica" deset milijardi eura, dok bi kroz novi Instrument za oporavak od korona krize, New Generation EU, dobila još toliko.</p><p>Ukupno, riječ je o dvostruko većem iznosu od 10,7 milijardi, koje na raspolaganju imamo u ovom programskom razdoblju.</p><p>No sreća je na dalekom štapu, budući da države članice tek trebaju odlučiti kako će novi EU proračun izgledati, pri čemu se na tu temu dosad održao samo jedan, video summit.</p><p>Sredinom srpnja očekuje se drugi, fizički sastanak u Bruxellesu no konačne odluke vjerojatno neće biti do kraja godine. I to godine u kojoj će Hrvatska tek formirati novu Vladu, a imati postojeću, staru javnu upravu.</p><p>- Za dobro korištenje EU novca je potrebna efikasna javna uprava, sposobna novac dodjeljivati brzo, efikasno i na jednostavan način. Za sve to je potrebno pojednostaviti postojeće procedure koje je Hrvatska u velikom dijelu samoj sebi zakomplicirala. I za taj posao su potrebni ljudi i vrijeme, a toga - nema. Hrvatska se opet nalazi u jednoj nezavidnoj poziciji; slavili bismo, a zapravo nas čeka hrpa teškoga posla, za koji nije sigurno tko će ga i kada obaviti - upozorava<strong> Ariana Vela</strong>, jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za EU fondove, strateško planiranje i javnu nabavu, vlasnica konzultantske tvrtke AVELANT d.o.o. i predsjednica Upravnog vijeća Učilišta EU PROJEKTI – Ustanove za obrazovanje odraslih. </p><h2>'Prije i poslije izbora donosi se malo suvislih i suštinskih odluka'</h2><p>Europska komisija, dodaje, kasnila je s prijedlogom novog proračuna, a vremena za usuglašavanje država-članica je jako malo.</p><p>Cjeloviti paket mora biti usvojen do kraja ove godine, što znači da Hrvatska, u idealnim uvjetima, novac može očekivati u prvoj polovici iduće godine. </p><p>- Predizborno vrijeme idealan je trenutak za međusobna prepucavanja o iskorištenosti EU fondova, pa smo tako gledali nekoliko političkih obračuna iz kojih smo uglavnom mogli zaključiti da dionici malo znaju o EU fondovima i problemima s kojima se susreću oni koji ih koriste na terenu, ali i samohvalu vladajuće garniture u vezi osiguravanja velike alokacije za Hrvatsku i uvjerenosti da se radi o novcu koji samo što nije došao, ističe Vela.</p><p>Niz pitanja stoji na putu do 20 milijardi. </p><p>- Europska komisija je kasnila s prijedlogom novog Višegodinjeg financijskog okvira, a pandemija je sve dodatno zakomplicirala jer je bilo potrebno pronaći efikasan odgovor na gospodarsku krizu koja je uslijedila. Zbog toga kasne i države članice, jer su čekale inpute od strane EK. Dodatnu otegotnu okolnost predstavljaju i izbori, jer nam je poznato da se u periodu prije, a posebice nekoliko mjeseci nakon njih donosi mali broj suvislih i suštinskih odluka, napominje Vela. Preduvjet za korištenje EU fondova je, pojašnjava, da država članica pripremi planove financiranja i procedure, koje onda omogućuju efikasan proces otvaranja natječaja i dolaska bespovratnih sredstava do korisnika. Nažalost, Hrvatska uvijek planira u zadnji čas pa dosad planovi sadržajno nisu dovoljno dobro odgovarali na potrebe korisnika u različitim sektorima - odgovara stručnjakinja na pitanje koje smo greške u povlačenju EU sredstava dosad najčešće ponavljali. </p><h2>'Ako se novima ne svidi što su radili stari, eto opet problema'</h2><p>- Naš sustav koji upravlja EU fondovima podijeljen je na tri stupnja, što značajno komplicira postupke dodjele EU novca, ali i administriranje izvještaja za projekte u provedbi. To dovodi do kašnjenja u ugovaranju, a kasnije i do remećenja novčanih tokova u projektima. Nažalost, i ovoga puta, kada se radi na pripremi za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te, dodatno, na pripremi za Fond za oporavak od COVID-19 pandemije, Hrvatska kasni, a dodatno je problematična činjenica da nas čekaju parlamentarni izbori i preslagivanje na političkoj sceni, zbog čega će ovi procesi biti dodatno opterećeni - kaže Vela. </p><p>Iz postojeće financijske alokacije koja nam je na raspolaganju za razdoblje 2014. – 2020., sklopili smo ugovora za 88 posto sredstava, a korisnici su uspjeli pravilno potrošiti tek oko 30 posto novca, koliko je zapravo isplaćeno Hrvatskoj od strane EU-a.</p><p>Kako će EU u budućnosti prednost dati zelenim projektima, zdravstvu i tehnologiji, Vela odgovara ima li Hrvatska dovoljno spremnih projekata u tim sektorima, odnosno jesu li promet i poljoprivreda, neka naša klasična proizvodnja, dosad povukli dovoljno sredstava.</p><p>Ti bi, klasični projekti, mogli nastradati, otkriva. Više neće biti velikih alokacija za te sektore, na koje smo navikli. </p><p>- Hrvatska ima velike apetite kad su u pitanju zaštita okoliša i energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, zdravstvo i nove tehnologije, ali problem je što te projektne ideje nisu do kraja razrađene pa posljedično sporo teče i proces njihove pripreme za korištenje EU novca. Prema našim procjenama, kad bi se sad započelo s intenzivnom pripremom velikih projekata u ovim sektorima, za nekoliko bismo godina mogli imati osigurana EU sredstva i mogli bismo dogovoriti početak provedbe. Kad su manji projekti u pitanju, prvo država mora odraditi svoj dio - planiranje, uspostavu sustava i novih procedura, nakon čega je na redu otvaranje natječaja na koje se mogu javiti oni koji planiranju pripremati i provoditi projekte u ovim sektorima, odgovara stručnjakinja za fondove.</p><p>Interes je, zaključuje, jako velik, posebno zato jer su EU sredstva izvor financiranja na koji se jako oslanja javni sektor, sve više i privatni, stoga je i odgovornost države izuzetno velika.</p><p>Hrvatska je, podsjeća, započela strateško planiranje kad je krenula s izradom Nacionalne razvojne strategije - NRS2030 koja je trebala poslužiti kao baza za programiranje, ali tekst koji je izrađen nije usvojen i čeka novi saziv Hrvatskoga sabora te formiranje nove Vlade. </p><p>- Do koje će se mjere tehnička Vlada upustiti u programiranje i koliko će toga sadržajno ostati u novim strateškim dokumentima, ovisit će i o tome tko zasjedne na vladajuću poziciju, odnosno koja razina (dis)kontinuiteta vlasti će se dogoditi nakon izbora. Moguće je da se novima ne svidi što su radili stari, i eto opet problema. Varijabla vremena može nas dovesti u dodatni problem s kojim se suočavamo prilikom programiranja novih financijskih perspektiva, a taj je da se „nabrzaka“ sklepaju programski dokumenti, sklopi Sporazum o partnerstvu u EU, i da kasnije opet imamo problem jer nismo pogodili što nam zaista treba, upozorava Vela.<br/> </p>