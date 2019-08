Fortenova želi Mercator: Traže dozvolu od Europske komisije

Fortenova grupa, koja je preuzela zdravi dio posrnulog Agrokora, obavijestila je Europsku komisiju o namjeri preuzimanja slovenskog trgovačkog lanca Mercator, prenijela je u utorak Slovenska tiskovna agencija STA.

U Fortenovi su za slovensku agenciju potvrdili da su o tome obavijestili Europsku komisiju kao regulatora zaštite tržišnog natjecanja u EU-u, a prethodni postupak za odobrenje preuzimanja slovenskog trgovačkog lanca pokrenuli su u Bruxellesu 13. kolovoza ove godine.

U Fortenovi ne žele nagađati kada bi moglo doći do planiranih vlasničkih promjena odnosno preuzimanja Mercatora. Svi daljnji koraci ovisit će o tome kada će Bruxelles odgovoriti na obavijest o namjeravanoj vlasničkoj koncentraciji na razini EU-a, uključujući i Hrvatsku i Sloveniju, prenosi STA.

Prema pisanju ljubljanskog dnevnog lista "Dnevnik", postoji mogućnost da Europska komisija odlučivanje o dopuštenosti koncentracije Fortenove i Mercatora prepusti slovenskoj agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

STA dodaje da im je Fortneovi danas potvrđeno da su, osim u Bruxellesu, postupak za odobrenje koncentracije s Mercatorom pokrenuli i kod lokalnih regulatora tržišnog natjecanja u BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, tržištima na kojima Mercator posluje.

Slovenski mediji podsjećaju da je predsjednik upravnog odbora Fortenove grupe Maksim Poletaev krajem srpnja za zagrebački "Večernji list" najavio da će Mercator biti prenesen na grupu Fortenova do kraja studenoga ove godine, nakon što se završe svi predviđeni pravni postupci, te da je sa slovenskom vladom dogovoren plan prijenosa Mercatorovih dionica u Fortanova grupu.

No, list "Dnevnik" prenosi i ocjene neimenovanih poznavatelja situacije kako su mogućnosti da do prijenosa dođe do kraja studenoga male.

Podsjeća se, naime, da se s predviđenim vlasničkim promjenama mora najprije suglasiti svih 55 banaka vjerovnika Mercatora. Nakon toga će Fortenova grupa morati objaviti ponudu za preuzimanje Mercatora, koje nisu u vlasništvu Agrokora, što je oko 30 posto dionica.

Naime, trenutno je 69,57 posto dionica Mercatora u posjedu Agrokora, ruski Sberbank ima 18,54 posto, a preostalih 11,89 posto u vlasništvu je raznih banaka i privatnih ulagača.

O tomu hoće li Fortenova grupa morati otkupiti i paket dionica koje u Mercatoru drži Sberbank ovisi i visina sredstava koje će morati osigurati za preuzimanje Mercatora. Neimenovani izvori kao najveći mogući iznos potreban za to preuzimanje spominju iznos od 70 milijuna eura.

Slovenski mediji također prenose kako nagodba u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom daje mogućnost i da Sberbank svojih 18 posto dionica najvećeg trgovačkog lanca zamijeni za povećanje svog udjela u Fortenovi. Prema tom aneksu nagodbe, Sberbank bi za svoje dionice Mercatora mogao dobiti dodatnih 1,6 posto udjela u Fortenovi, u kojoj trenutno ima udio od 39,2 posto, navode mediji.