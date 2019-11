Fotku na kojoj je Billy the Kid prodaju za čak milijun dolara

Sjedi u bijeloj košulji s tamnim prslukom i šeširom i gleda u karte. Za stolom je još troje ljudi, svi članovi njegove bande. Na stolu je i poluprazna boca žestokog pića. Fotografija je više od 100 godina bila u sefu, sad su je prvi put objavili.

Foto: Sofe Design Auctions

To je i tek druga potvrđena fotografija Williama H. Bonneya, poznatijeg pod imenom Billy the Kid, jednog od najpoznatijih američkih odmetnika koji je do 21. godine ubio osam ljudi. Nije dočekao 22. godinu života, šerif Pat Garrett ubio ga je 1881. godine.

Fotografija je od petka na prodaju, stavila ju je aukcijska kuća Sofe Design Auctions, cijena prava sitnica - milijun dolara. Na fotografiji su i tri člana njegove bande, s lijeva na desno, Richard Brewer, Fred Waite i Henry Brown.

Foto: Sofe Design Auctions

Potvrdili da je autentična

Svi su u to vrijeme bili na listi bjegunaca. Billy the Kida su vlasti tražile zbog ubojstva kovača. Ubio je još sedam ljudi, među njima i šerifa okruga Lincoln prije nego je smrtonosni metak u njega smjestio Pat Garrett.

A u povijest će ući i ova fotografija iz 1877. godine koja bi trebala biti prodana za milijun dolara. Verificirao ju je teksaški muzej George Eastman, najstariji muzej na svijetu posvećen fotografiji, koji je ime dobio po osnivaču megakompanije Kodak.

Iz muzeja su potvrdili da fotografija potječe iz vremena između 1870. i 1890. godine.

- Ovo je vrlo značajno povijesno otkriće. Nevjerojatno je dobiti ovako rijetku fotografiju u ruke. To je tek drugi potvrđeni dokument na svijetu na kojem je Billy the Kid i prvi na kojem je u grupi ljudi. Fotografiju dosad nitko nije vidio više od 100 godina, otkako ju je jedna obitelj držala u sefu - rekao je glasnogovornik aukcijske kuće Sofe Design Auctions.

Legenda o Billy the Kidu

Williama Henryja McCartyja Jr.-a rodila je u New Yorku krajem 1859. godine irska imigrantica Catherine McCarthy. Nakon što joj je preminuo suprug, ona je svoje dvoje djece odvela u Indianapolis gdje je upoznala čovjeka pod imenom William Henry Harrison Antrim. Nakon nekoliko godina cijela se obitelj preselila u New Mexico gdje je Catherine umrla od tuberkuloze u rujnu 1874. godine.

POGLEDAJTE VIDEO

Nedugo nakon toga mladi je Henry počeo raditi, s pokojim 'izletom' u sitni kriminal. Njegova je karijera u kriminalu službeno započela 16. rujna 1875. godine kada je ukrao hranu. Desetak dana kasnije s prijateljem je ukrao nešto odjeće i - pištolj zbog čega je završio u zatvoru. No, uspio je pobjeći iz zatvora i 'zbrisati' u Arizonu.

Tamo je počinio i prvo ubojstvo. Ubio je lokalnog kovača koji ga je vrijeđao usred partije pokera. Priveden je, ali je opet pobjegao i to natrag u New Mexico gdje se pridružio bandi koja je čuvala stoku i posjede magnata Johna Chisuma. Ni u jednom trenutku njegov život nije išao nekakvim mirnim tokom.

Henry je upadao iz nevolje u nevolju, iz pljačke u pljačku. I dok neki tvrde da je u životu ubio 21 čovjeka, po jednog za svaku godinu života, povijesne činjenice kažu da je to bilo dosta manje - sa sigurnošću se može tvrditi da je ubio osmero ljudi. Sa svojom je bandom 'The Regulators' sijao kaos sve do 1880. kada je uhićen za ubojstvo šerifa Bradyja tijekom Lincoln County rata.

Nakon što je osuđen na smrt, Henry je, sada već poznat pod nadimkom 'Billy The Kid', ubio svoja dva čuvara i još jednom pobjegao. Nekoliko dana kasnije ubio ga je šerif Patrick Garrett u Fort Summeru, u New Mexicu.

Billy The Kid - mit, legenda i antiheroj

Iako je o njegovom životu do danas snimljeno nekoliko filmova i napisan ogroman broj knjiga, o mnogim aspektima života Billyja The Kida vječito će se voditi rasprave jer jednostavno nema dovoljno dokaza da se mnogo toga uopće dokaže.

Iako je kroz Divlji zapad vjerojatno 'prohujalo' na stotine likova poput Billyja, za njegov danas legendarni status najzaslužniji je upravo šerif koji ga je ubio. Naime, on je nedugo nakon njegove smrti napisao knjigu 'Autentičan život Billyja The Kida'.

Riječ o njemu tako se proširila dalje nego ikada prije. Svi ostali autori na to sve su dodali još romantike i drame i tako smo dobili onog Billy The Kida, kriminalca na kojeg danas milijuni gledaju sa simpatijama.

Fotografije koje vrijede milijune

Prva i donedavno jedina poznata fotografija Billyja The Kida prodana je za 2,3 milijuna dolara jednom američkom milijarderu. Krajem 2015. pronađena je još jedna fotografija slavnog antiheroja koja je procijenjena na 5 milijuna dolara što je više od 30 milijuna kuna. Njen ju je vlasnik koju godinu prije kupio sasvim slučajno za 2 dolara što je manje od 15 kuna.